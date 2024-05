Trzymali w domu amfetaminę na sprzedaż. Dwóch braci z gm. Trąbki Wielkie zatrzymali policjanci Danuta Strzelecka

Dwóch braci trzymało w mieszkaniu narkotyki. Zostali zatrzymani

Policjanci komisariatu w Trąbkach Wielkich (powiat gdański) zatrzymali dwóch braci – 42 i 41-latka, którzy posiadali w mieszkaniu prawie 100 gramów amfetaminy. Mężczyźni usłyszeli zarzut usiłowania wprowadzania do obrotu narkotyków. Grozi za to do 12 lat pozbawienia wolności.