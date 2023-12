Prasówka z całego tygodnia 24.12.2023 w Pruszczu Gdańskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 17.12 do 23.12.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Pruszcza Gdańskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.12 a 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Budżet powiatu gdańskiego na rok 2024 uchwalony. Jest w nim wiele inwestycji drogowych, ale także medycznych”?

Przegląd tygodnia: Pruszcz Gdański, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Budżet powiatu gdańskiego na rok 2024 uchwalony. Jest w nim wiele inwestycji drogowych, ale także medycznych Radni powiatu gdańskiego na dzisiejszej sesji jednogłośnie przyjęli budżet na 2024 r. Jak mówi starosta gdański - jest on proinwestycyjny. W przyszłorocznym budżecie ujęto wiele inwestycji drogowych, oświatowych. Jeśli uda się zakupić Hotel Górski w Pruszczu Gdańskim to zostanie rozbudowane Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu, powstanie oddział ratownictwa medycznego. 📢 Jaśkowa Dolina w Gdańsku gotowa na Święta! Bożonarodzeniowa atmosfera opanowała Willę Kirsch Willa Kirsch przy Jaśkowej Dolinie w Gdańsku znana jest z tego, że co roku na różne okazje zachwyca i zadziwia dekoracjami. Nie inaczej jest w okresie świątecznym! Piękne iluminacje zdobią jej ogrodzenie. Zobaczcie sami!

📢 Budżet gminy Cedry Wielkie na rok 2024 przyjęty. Jakie inwestycje będą realizowane? W środę, 20 grudnia odbyła się sesja Rady Gminy Cedry Wielkie. Podczas obrad podjęto uchwałę dotyczącą przyszłorocznego budżetu. Jakie inwestycje będą realizowane w 2024 roku? To m.in. budowa stadionu w Cedrach Wielkich.

Tygodniowa prasówka 24.12.2023: 17.12-23.12.2023 Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Marynarka w kratę damską to modowy hit od wielu lat. W tym sezonie będziemy nosić ją w stylu Agaty Kornhauser-Dudy Marynarka w kratę to ostatnio ulubiona część garderoby Agaty Kornhauser-Dudy. Założyła ją na kilka ważnych spotkań. Ten wzór to klasyka – modny od wielu lat. Obecnie przechodzi swój renesans. Dlaczego warto mieć marynarkę w kratę damską w swojej szafie? Bo pasuje do wielu stylizacji. Z powodzeniem możesz ją założyć w nadchodzące święta.

📢 Nasze Miasto Pruszcz Gdański - zobaczcie najnowsze wydanie magazynu Zobaczcie najnowsze wydanie papierowe magazynu Nasze Miasto Pruszcz Gdański. 📢 Kiermasz Świąteczny w Kłodawie. Dzieła rękodzielniczek, pyszne smakołyki i prezenty od Mikołaja To był prawdziwy festyn świąteczny, zorganizowany przez nowo powstałe Koło Gospodyń Wiejskich Nad Kłodawą. Stoły uginały się od dzieł rękodzielniczek. Do tego coś dla ducha - muzyczne występy i coś dla ciała - pyszne i zdrowie przekąski oraz ciasta. 📢 Ukradł telefon i portfel znajomej, ona ugodziła go nożem. Policja zatrzymała kobietę i mężczyznę To było wezwanie do domowej awantury. Jak się okazało po przybyciu policjantów na miejsce, najpierw doszło do kradzieży telefonu i portfela. Okradziona przez znajomego kobieta złapała za nóż kuchenny i ugodziła mężczyznę w szyję.

📢 To jedna z najpiękniejszych plaż na świecie. Gdzie znajduje się słynna Diamentowa Plaża? Czarny piasek, lodowe diamenty i majestatyczne krajobrazy przyciągają podróżnych z różnych zakątków globu. Diamentowa Plaża, znana również jako Breiðamerkursandur oczarowuje turystów swoim niezwykłym urokiem, zwłaszcza zimą. To jedno z najbardziej malowniczych miejsc nie tylko w Europie, ale na całym świecie. 📢 "Nasza dzielna dziewczynka osiągnęła już tak wiele". Zbiórka na terapię i rehabilitację małej Kasi Maziarz. Warto pomagać! Nie ma nic piękniejszego, niż uśmiech dziecka. Zwłaszcza ten bezwarunkowy, ten wywołany szczerym uczuciem. Nie ma nic piękniejszego niż kochająca się rodzina, która wspiera się na każdym kroku. Niestety, mimo nawet ogromnej radości, miłości i szczęścia, niekiedy w życiu pojawiają się przeszkody. Tak jest też i w życiu pani Sylwii Mecha, której córeczka Kasia jest jedynym dzieckiem w Polsce z mutacją w genieGNB1. - Choć lekarze wielokrotnie mówili nam, że z Kasią nie będzie kontaktu, dzięki rewolucyjnej terapii nasza córka zaczyna komunikować się werbalnie! Niestety, koszty specjalistycznych zajęć i turnusów są niezwykle duże - mówi mama młodej bohaterki ze Szczecina.

📢 Morsy dla Gabi. Wskoczyli do lodowatej wody, by pomóc w zbiórce na operację 9-latki W pomoc w zebraniu środków na pilną operację ortopedyczną obu nóg dla 9-letniej Gabrysi z Różyn (gm. Pszczółki) włączają się morsy z Pruszcza, Straszyna, Gdańska. W niedzielę, 17 grudnia aż trzy morsujące grupy wskoczyły do lodowatej wody dla Gabi. Miłośnicy zimnych kąpieli proponują morsom z całej Polski przedświąteczne morsowanie dla Gabi w sobotę 23 grudnia. 📢 Szlachetna Paczka w Pruszczu i gminie Pruszcz z Gdański. W Weekend Cudów paczki trafiły do rodzin To był prawdziwy Weekend Cudów. Wolontariusze Szlachetnej Paczki przekazali 13 rodzinom z Pruszcza i okolicznych miejscowości paczki przygotowane przez darczyńców. Były łzy, uśmiechy szczęścia oraz niedowierzanie.

📢 Tak lata temu gwiazdy świętowały Boże Narodzenie. Zobacz zdjęcia Kożuchowskiej, Górniak i wielu innych celebrytów sprzed nawet dwóch dekad Koncerty bożonarodzeniowe, fotograficzne sesje świąteczne, nagrania do popularnych programów telewizyjnych i moc innych wydarzeń – okazji do spotkań w swoim gronie przy okazji świąt celebrytom nie brakuje. Podobnie rzecz miała się kilkadziesiąt czy kilkanaście lat temu. Dotarliśmy do zdjęć sprzed nawet dwóch dekad, a na nich odnaleźliśmy takie gwiazdy, jak Edyta Górniak, Małgorzata Kożuchowska, Grażyna Szapołowska i wiele innych. Zobacz, jak wtedy wyglądały!

📢 W sobotę pożegnaliśmy naszego redakcyjnego Kolegę Roberta Flasińskiego 16 grudnia odbyły się uroczystości pogrzebowe Roberta Flasińskiego. O godzinie 12, w kościele pw. św. Ignacego Loyoli w Gdańsku, odmówiliśmy wspólnie różaniec, o godz. 12.30 odprawiona została msza święta. Przed godziną 14 na cmentarzu Łostowickim towarzyszyliśmy naszemu Koledze w ostatniej drodze. 📢 Akcja "Biegaj z Aniołami". VI Bieg Anioła za nami Nieziemskie widowisko: 800 biegaczy w anielskich strojach, plaża, mnóstwo dobrej zabawy, a co najważniejsze pomoc tym najsłabszym. VI charytatywny Biegu Anioła dla podopiecznych Hospicjum Pomorze Dzieciom odbył się w sobotę 16 grudnia.

ZOBACZ KONIECZNIE 10 polskich marek, które odniosły międzynarodowy sukces

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.

Wideo Konstytucjonalistka- Zajęcie mediów publicznych jest nielegalne