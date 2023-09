Prasówka z całego tygodnia 24.09.2023 w Pruszczu Gdańskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Pruszcza Gdańskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.09 a 23.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „HOROSKOP DZIENNY na niedzielę 24 września 2023 r. Byk musi iść na całość. Panna, Waga, Skorpion - trzeba uważać na zdrowie”?

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 HOROSKOP DZIENNY na niedzielę 24 września 2023 r. Byk musi iść na całość. Panna, Waga, Skorpion - trzeba uważać na zdrowie Horoskop dzienny na niedzielę 24 września 2023 r. Wróżka Samanta sprawdza, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? Kto musi dziś na siebie uważać? Sprawdź horoskop dzienny na dziś dla każdego znaku zodiaku. Los Ci sprzyja, czy musisz się z nim zmierzyć? Dziś, 24.09.2023 r. życzę Ci wspaniałego dnia, pełnego harmonii, sukcesów i miłości! 📢 Gala Zamknięcia Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Znamy laureatów Złotych Lwów Uroczysta gala zamknięcia 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych rozpoczyna się w sobotę 23 września o godzinie 19.00. Tuż przed tym, gdy wszystkie gwiazdy, filmowcy i goście zasiedli na widowni Teatru Muzycznego, fotoreporterzy wykonali zdjęcia wszystkim nominowanym ekipom na czerwonym dywanie. Kto uzyska najbardziej prestiżową statuetkę polskiego świata filmowego?

📢 Zaginiony 48-latek z powiatu gdańskiego odnaleziony Aktualizacja: Jak informuje rzecznik pruszczańskiej policji, 48-latek z powiatu gdańskiego, który zaginął, został odnaleziony. Policja odwołała poszukiwania.

Wcześniej pisaliśmy: Policjanci z Pruszcza Gdańskiego poszukują 48-letniego mieszkańca powiatu gdańskiego. Mężczyzna ostatnio był widziany w Gdańsku-Oliwie. Policja prosi o pomoc.

Tygodniowa prasówka 24.09.2023: 17.09-23.09.2023 Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 I Powiatowe Mistrzostwa WTZ w Bowlingu w Pruszczu. Do rywalizacji stanęli pełni zapału Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej z Pruszcza i powiatu Gdańskiego mają dużo energii i zapału do rywalizacji. Dziś mogli to wykorzystać w I Powiatowych Mistrzostwach WTZ w Bowlingu. Zawody dla czterech placówek WTZ odbyły się w Klubie 27 w Pruszczu Gdańskim. Zawodnicy mieli od dwudziestu kilku lat do 70. Wszyscy świetnie sobie radzili na torze bowlingowym.

📢 TRAKO 2023: Na rozwoju szlaków transportowych Trójmorza skorzystają polskie porty i kolej Szczecin – Pireus, Gdańsk – Stambuł, a może podwodny tunel do Helsinek? Koncepcja Trójmorza - strategicznego partnerstwa kolei i transportu morskiego w integracji obszaru gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej rozwija się w śmiałe projekty międzynarodowych szlaków tranzytu towarów na europejskiej osi Północ-Południe. 📢 W Pruszczu w Europejskim Dniu Bez Ofiar Śmiertelnych kierowcy mieli okazję usiąść w symulatorze dachowania To jedna z niewielu okazji, by w sposób bezpieczny sprawdzić, jak działają pasy w samochodzie podczas wypadku. Dlatego co jakiś czas prowadzone są akcje, podczas których kierowcy mogą zasiąść w symulatorze dachowania. Tak było także wczoraj w Pruszczu Gdańskim w Europejskim Dniu Bez Ofiar Śmiertelnych, gdzie akcję kontrolno-informacyjną zorganizowali policjanci, strażacy i PORD. 📢 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazał zwrócić spółce Orange pieniądze klientom w związku z podejrzanymi praktykami Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po zakończonej właśnie kontroli nakazał spółce Orange Polska zwrócić klientom niesłusznie jego zdaniem pobrane pieniądze za niektóre usługi. Na rekompensaty liczyć mogą osoby, które płaciły m.in. za połączenia z infolinią telekomunikacyjnego giganta.

📢 Mieszkańcy Pruszcza zdecydowali, co zostanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone przez mieszkańców Pruszcza Gdańskiego do Budżetu Obywatelskiego 2024. Komisja podliczyła głosy i ogłosiła zwycięskie projekty. Jest ich cztery. Wśród nich m.in. park linowy i elektroniczny rozkład jazdy. Sprawdź, co jeszcze będzie zrealizowane w przyszłym roku z projektów mieszkańców. 📢 Aleksandra Popławska w nietypowych butach na jesień i Olga Bołądź w spódnicy, którą nosiło się lata temu. Gwiazdy na festiwalu w Gdyni Buty Aleksandry Popławskiej to model, którego łatwo nie dopatrzymy się na mieście, ani w sklepie, z kolei spódnica Olgi Bołądź w takim wydaniu przywodzi na myśl lata 90. Do dawnych trendów, które powracają na salony, nawiązują też w swoich stylizacjach między innymi Marianna Zydek czy Sonia Bohosiewicz. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni trwa w najlepsze, a wraz z kolejnymi dniami przybywają na niego następni goście ze świata kina.

📢 Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz - gwiazdy filmu "Lęk". Rozmowa na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych "Lęk" to film, który zaskakuje. Opis fabuły sprawia, że widz spodziewa się mrocznego dramatu, a tymczasem produkcja przynosi światło, nadzieję a momentami nawet śmiech. Nie zmienia to faktu, że zarówno Magda Cielecka jak i Marta Nieradkiewicz wcieliły się w role niezwykle wymagające i niejednoznaczne. 📢 Uczniowie z pruszczańskich szkół spotkali się pisarką Renatą Piątkowską Uczniowie klas młodszych i starszych z pruszczańskiej “trójki” i “dwójki” wzięli udział w spotkaniu autorskim z Renatą Piątkowską oraz Malwiną Kożurno. Było i o detektywach i o Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. 📢 Masz te banknoty? Kosztują krocie. Na co kolekcjonerzy zwracają uwagę? Tysiące warte miliony. To możliwe. Może masz je w domu? Sprawdź O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Te kolekcjonerskie, rzadkie, z błędami czy po prostu stare. Ile warte mogą być banknoty z czasów PRL? Czy banknot o nominale 10 złotych można sprzedać z kilkunastokrotną przebitką? Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela!

📢 Produkty z lat 90. To ich szukamy. Zobacz, co warto mieć, aby na chwilę przenieść się w świat wspomnień. Walkman, magnetofon i inne! Lata 90. były wyjątkowe z wielu powodów. To dekada, która pozostawiła niezapomniane wspomnienia i miała ogromny wpływ na kulturę, muzykę, technologię i styl życia. Czy są przedmioty, które na myśl o latach 90. przywołują uśmiech i nostalgię zarazem? Zobacz, co zdaniem internautów warto mieć w swoim domu, aby chociaż na moment przenieść się do lat 90. minionego wieku i przypomnieć sobie pierwsze lata po erze PRL.

📢 Jaka reprezentacja taki Guardiola, czyli Michał Probierz trenerem reprezentacji Polski. Memy kontra wybór Cezarego Kuleszy Michał Probierz nowym trenerem reprezentacji Polski szybciej niż planowano. PZPN zapowiadał ogłoszenie wyników w środowe południe, ale wszystkich wyprzedził prezes Cezary Kulesza, który porannym wpisem rozwiał nadzieje kibiców. Fani nie czekali długo i memami skomentowali wybór Michała Probierza. Jak jest? Sprawdź te obrazki.

📢 Policja zapobiegła starciu pseudokibiców w Gdańsku. To miała być konfrontacja pomiędzy grupami z Wejherowa i Kolbud Dwie grupy pseudokibiców przygotowały się do konfrontacji w sobotę, 16 września. Do zdarzenia miało dojść w trakcie meczu pomiędzy klubami Jaguar Gdańsk oraz AS Kolbudy. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim zapobiegli starciu dwóch zwaśnionych grup z Wejherowa i Kolbud. 📢 Wolontariusze Szlachetnej Paczki w Pruszczu i gminie Pruszcz Gdański poszukiwani. Zostań jednym z nich! Wolontariusze Szlachetnej Paczki co roku pomagają tym, którzy znaleźli się na życiowym zakręcie wskutek choroby, utraty pracy bądź innego zdarzenia losowego. Jeśli chcesz zostać jednym z nich zgłoś się. Poszukiwani są wolontariusze z miasta Pruszcz Gdański i gminy Pruszcz Gdański.

📢 Finansowy horoskop na październik 2023 r. Co z pracą? Szykują się zmiany dla Ryb, Barana i Bliźniąt. Wagi i Skorpiony poczują kasę Finansowy horoskop na październik 2023 roku pokaże, czy wiosna sypnie kasą. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik i Ryby - kto zaliczy finansowy wzlot? A może trzeba będzie zmierzyć się z problemami z gotówką? Kto założy nowy biznes, a komu grozi utrata pracy? Gdzie najlepiej inwestować, a jakiego ryzyka w biznesie unikać?

📢 W Pruszczu w 84. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę oddano cześć pamięci ofiar i Sybiraków 17 września obchodziliśmy 84. rocznicę agresji Związku Sowieckiego na Polskę i Dzień Sybiraka. W Pruszczu Gdańskim uroczyste obchody upamiętniające ofiary i dzień napaści Sowietów odbyły się w poniedziałek 18 września. Była uroczysta msza święta oraz uroczystości pod Pomnikiem Zbrodni Katyńskiej. Licznie uczestniczyli w nich mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego i powiatu gdańskiego wraz z kompanią honorową 49 Bazy Lotniczej.

📢 Mistrzostwa Polski w footgolfie. Patryk Kwiecień i Cedric Bonnot do końca walczyli o pierwsze miejsce w Postołowie Patryk Kwiecień ze Szczecina został nowym mistrzem Polski w footgolfie, czyli dyscyplinie łączącej tradycyjnego golfa z piłką nożną. Na polu w Postołowie pod Gdańskiem wyprzedził m.in. utytułowanego Francuza Cedrica Bonnota. W dwudniowym turnieju organizowanym przez Polską Federację Footgolfa rywalizowało 39 zawodników z pięciu krajów. 📢 Po ujawnieniu zwłok noworodków w Czernikach oświadczenie złożył wójt gminy Stara Kiszewa Po makabrycznym odkryciu zwłok noworodków w domu w Czernikach głos zabierają urzędnicy. Wójt gminy Stara Kiszewa w oświadczeniu wyjaśnia, że po otrzymaniu niepokojących informacji, Ośrodek Pomocy Społecznej złożył zawiadomienie do prokuratury.

Strefa Biznesu: Takie plany mają pracodawcy. Co czeka rynek pracy?