Prasówka z całego tygodnia 14.01.2024 w Pruszczu Gdańskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Niektóre dworce na Pomorzu to wizytówka miasta, inne wymagają remontu i raczej straszą, niż zachęcają do podróży. Wśród kolejowych budynków można znaleźć także prawdziwe architektoniczne perełki. Który z pomorskich dworców został zbudowany na wzór francuskiego, a który stał na granicy Polski i Niemiec? Sprawdź jak pomorskie dworce wyglądały mniej więcej 2 dekady temu.

Groźne zdarzenie drogowe miało miejsce w czwartek, 11 stycznia, w Pszczółkach w powiecie gdańskim na ulicy Fabrycznej. Tam doszło do kolizji autobusu szkolnego oraz samochodu osobowego. W wyniku kolizji dwoje dzieci miało uskarżać się na ból głowy, ale nie stwierdzono potrzeby przewiezienia ich do szpitala. Dzieci trafiły już do swoich rodzin.

Tysiące osób z całej Polski odpowiedziało na apel polityków Prawa i Sprawiedliwości i w dniu 11 stycznia 2024 roku pojawiło się w Warszawie, aby początkowo pod budynkiem Sejmu RP, a następnie pod siedzibą Telewizji Polskiej wyrazić swój sprzeciw wobec działań rządu Donalda Tuska. Przejęcie mediów publicznych, działalność prowadząca - jak podkreślają uczestnicy - do jeszcze większej destabilizacji państwa, zaprzeczenie praworządności, aż wreszcie skazanie byłych ministrów Prawa i Sprawiedliwości. To tylko kilka z wielu zastrzeżeń, jakie uczestnicy marszu mają nie tylko do rządu i jego ministrów, ale także i do Szymona Hołowni, Marszałka Sejmu RP.