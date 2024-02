Prasówka 11.02.2024 z całego tygodnia w Pruszczu Gdańskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Za darmo na OLX: stojak na gitarę, smycz do kluczy, zestaw dupereli, gorset wyszczuplający, drzewa, słoma - to tylko niektóre rzeczy, jakie Polacy chcą oddać za darmo za pośrednictwem serwisu OLX. Niektóre są naprawdę zadziwiające. Ciekawe, czy te rzeczy znajdą nowych właścicieli? Zresztą zobaczcie sami w naszej galerii zdjęć.

Szli w mrozie, głodzie, strachu. Niewielu z tych, którzy zmarli po drodze mają swoje groby. Zginęli w rowach, pod lodem. Ci, którzy przeżyli do końca życia zapamiętali, to co ich spotkało. O najnowszej książce dotyczącej tragicznego marszu więźniów obozu KL Stutthof, który miał miejsce zimą 1945 roku, opowiedział na spotkaniu w Pruszczu Gdańskim dr Marcin Owsiński z Muzeum Stutthof. W czwartek w Domu Wiedemanna odbyła się promocja książki "Marsz śmierci. Ewakuacja piesza więźniów KL Stutthof i jego podobozów. 25 stycznia - 3 maja 1945".

Zupa to nieodłączny element tradycyjnego polskiego obiadu. To właśnie od domowej, rozgrzewającej zupy zaczynamy dwudaniowy posiłek w polskich domach. To nie tylko pyszne i rozgrzewające danie ale także potrawa pełna wartości odżywczych, do tego zdrowa i sycąca. Zebraliśmy przepisy na tradycyjne polskie zupy, które smakują jak u mamy!