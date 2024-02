Ruszył nabór do Klubu hafciarskiego. Zajęcia w bibliotece w Pruszczu poprowadzi Anna Prill

- To była elegancka kopertówka z haftem wyszytym szychem złotogłowia kaszubskiego. W ten sposób udało się mi się wprowadzić kaszubski haft na brytyjski dwór - mówi z uśmiechem Anna Prill. - Chcę, żeby Pruszcz zabłysnął złotnicą. To może być pasja każdego, starszego, młodszego. W tej chwili dużo młodych haftuje i bardzo się z tego cieszę, ale to także świetne zajęcie dla seniorów. Bo haft to nie tylko haftowanie. To jest ćwiczenie ręki, umysłu. Prowadziłam już warsztaty haftu, m.in. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece w Pruszczu. Panie haftowały na broszce. Były bardzo zadowolone, ja również. Ta twórczość jest moją pasją.