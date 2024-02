Kradzież na terenie ogródków działkowych. 24-latek włamywał się do altanek i je okradał. Został zatrzymany

Kradzież na terenie ogródków działkowych

W tym tygodniu policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim ustalili, że na terenie jednego z ogródków działkowych doszło do kradzieży z włamaniem. Włamywacz wkradł się do co najmniej czterech altan działkowych.

- Po zebraniu przez mundurowych informacji, wytypowali oni mężczyznę, który mógł być powiązany z tą sprawą - informuje mł. asp. Karol Kościuk, oficer prasowy KPP w Pruszczu Gdańskim. - Policjanci pojechali do miejsca, gdzie przebywał i w garażu znaleźli przedmioty, które mogły pochodzić z kradzieży. Zostały one zabezpieczone.

Jak informuje rzecznik pruszczańskiej policji, już kolejnego dnia policjanci zatrzymali 24-letniego mieszkańca powiatu gdańskiego, którego wcześniej wytypowali.