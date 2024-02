Sprzątanie świata i Wrak Race Pszczółki dla Gabrysi z Różyn. Zbierają na operację 9-latki

Chcą pomóc 9-latce z gm. Pszczółki zebrać na operację nóg

- Na uzbieranie tej kolosalnej kwoty pozostało nam 38 dni - mówi Wiesława Danielczyk z Komitetu Społecznego Gabi. - Data zakończenia zbiórki to 22 marca 2024 roku. Do końca marca 2024 r. jest też ważny kosztorys operacji obu nóg wyceniony przez Instytut Paley na 800 000 zł.

Na koncie zbiórki Gabrysi na Siepomaga www.siepomaga.pl/raczki-gabrysi jest obecnie 227 016 zł, co stanowi 26,85 %. Do 100% brakuje 618 487 zł.

Gdyby 20 000 tysięcy osób wpłaciło po 10 zł, to byśmy się bardzo ucieszyli i można by zoperować lewą nogę Gabrysi. Z dnia na dzień pogarsza się sprawność Gabrysi, nogi stają się zwiotczałe, nie mają stabilizacji i siły, do tego dochodzi okropny ból.

- Jako Komitet Społeczny Gabi wraz ze społecznością lokalną robimy co w naszej mocy, by uzbierać potrzebną kwotę - dodaje pani Wiesława. - Jednak nasze możliwości się kończą, . Chcą pomóc 9-latce z Różyn zebrać na operację nóg z powiatu, regionu i Polski nie jesteśmy w stanie podołać takiemu zadaniu.

- Nie chcemy, by wózek inwalidzki stał się jej przeznaczeniem. Jeśli jest szansa na pełną sprawność dziewczynki, a tę gwarancję daje dr Paley, to walczymy - dodają członkowie Komitetu Społecznego Gabi.

Akcje dla Gabrysi - Sprzątanie świata i Wrak Race Pszczółki

- W akcję, którą nazwaliśmy „Sprzątamy świat dla Gabrysi” zaangażowały się wszystkie placówki oświatowe na terenie gminy Pszczółki, instytucje Urząd Gminy i Firma Eco Probe oraz lokalni przedsiębiorcy, a także zawsze chętni do pomocy harcerze z 33WHD im.HBOS „Baszta - mówi Wiesława Danielczyk z komitetu. - Złom skupi od nas firma WE-MET PH Janusz Wenta z Gdańska.

- A 10 marca organizujemy "Wrak Race Pszczółki, Jedziemy dla GABI". Robimy to wspólnie z przedsiębiorcą Jurkiem Kundą z Różyn, przy zaangażowaniu Kół Gospodyń Wiejskich, Sołectw, Stowarzyszeń, firmy Eco Probe, Straży Pożarnej, pasjonatów samochodów oraz wielu osób - dodają członkowie Komitetu Społecznego Gabi. - Będzie moc atrakcji dla dzieci i dorosłych, m.in. Hobby Horse - zawody z konikami na patyku. Dla zgłodniałych zawodników i kibiców przygotujemy pieczone kiełbaski, grochówkę, bigos, ciasta i gorącą kawę, a wszystko to po to, by wesprzeć zbiórkę dla Gabrysi.