Wielki finał WOŚP w Pruszczu i powiecie gdańskim - kwesty, licytacje już w niedzielę

Finał WOŚP w Pruszczu i powiecie gdańskim

W Pruszczu Gdańskim tradycyjnie wielki finał WOŚP odbędzie się w niedzielę w godz. 15-20 w hali widowiskowo-sportowej ZSO nr 1. Przygotowano wiele atrakcji, w tym VIII Pruszczański Bieg Charytatywny dla WOŚP , pokazy tańca, sztuk walki, fitness zumby, występ grupy teatralno-wokalnej, występ instrumentalno- wokalny. Do wylicytowania m.in. vouchery na lot widokowy samolotem oraz skok spadochronowy w tandemie, karnety do siłowni, vouchery na strzelnicę, na zajęcia doskonalenia jazdy samochodem, płyty koszulki oraz możliwość zostania na jeden dzień ... strażakiem.

Do kwesty przyłącza się również gmina Przywidz. Finał odbędzie się w hali Arena Przywidz w godz. 16-20. W programie m.in. występy zespołów, chórku, jasełka, występy indywidualne, a nawet nauczycieli.

Szereg wydarzeń przygotował kolbudzki sztab. Rano w Bąkowie marszobieg, w godz. 12-15 atrakcje w budynku Aqua Centrum Kolbudy, w godz. 15-20 - występy, pokazy i aukcje w Urzędzie Gminy Kolbudy.

W gminie Pruszcz Gdański tradycyjnie finał odbędzie się w Mokrym Dworze w hali firmy Trend. Tu się dzieje co roku moc! Licytacja goni licytację, emocji nie brakuje, bo też to, co można wylicytować jest niecodziennie, np. dwa fotele kinowe, stary magiel, żelazko z duszą, kultowy magnetofon na szpule, niespodzianka od Artura Barcisia czy artysty malującego murale - Arkadiusza Andrejkowa. Tu finał rozpocznie się o godz. 15 i zakończy światełkiem do nieba o godz. 19.