OSP Pruszcz Gdański wspiera WOŚP! Druhowie zapraszają do strażnicy w niedzielę

Tegoroczny, 32. finał WOŚP odbędzie się w niedzielę, 28 stycznia. Strażacy OSP Pruszcz Gdański zapraszają w godz. 8-20 do swojej strażnicy. Przy okazji odwiedzin w Ochotniczej Straży Pożarnej druhny oraz druhowie będą do dyspozycji wszystkich zainteresowanych sprzętem, którego używają oraz zasadami pierwszej pomocy. Będą także prowadzić punkt rejestracji potencjalnych dawców szpiku.

- W tym roku oprócz naszej tradycyjnej rozgrzewającej herbaty, na którą już teraz Was zapraszamy, przygotowaliśmy jeszcze jedną rzecz, a w zasadzie dodatkowe wydarzenie - mówi Dominik Pankowski, zastępca naczelnika OSP Pruszcz Gdański. - Już 10 lat razem z WOŚP gra fundacja DKMS. W tym roku, w dniu finału będziemy prowadzić punkt rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Zapraszamy Was serdecznie do rejestracji oraz po informacje dotyczące tej jakże szlachetniej inicjatywy, dzięki której każdy może uratować drugiego człowieka.