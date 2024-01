Finał WOŚP 2024. Morsy z Pruszcza, Juszkowa i Straszyna morsowały i zagrały z Orkiestrą

Grupa Morsy Straszyn po raz kolejny włączyła się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W WOŚP-owym morsowaniu w jeziorze w Otominie wzięły udział morsy z Pruszcza, Straszyna, Juszkowa i okolic.

- Morsy Straszyn od lat wspierają WOŚP i nie mogłoby nas zabraknąć i tym razem, zachęcamy wszystkich do wspólnego morsowania i wsparcia szczytnego celu, bądźmy w tym dniu razem, będzie puszka, do zobaczenia - tak zachęcały morsy do dołączenia do wydarzenia.