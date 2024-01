Finał WOŚP w Pruszczu Gdańskim. Padł rekord! Zebrano ponad 220 tysięcy zł!

- Na tę chwilę zebraliśmy do skarbon stacjonarnych oraz e-skarbonki internetowej łączną kwotę... 224 651,66 złotych! I jest to nowy rekord pruszczańskiego sztabu! Przypominam tylko, że... jeszcze do godziny 23:59 można zasilać naszą e-skarbonkę. Także kwota ta może się jeszcze zwiększyć - mówi Andrzej Ślusarczyk, szef sztabu WOŚP w Pruszczu Gdańskim.