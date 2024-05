Boże Ciało w Pruszczu Gdańskim. Tłumy wiernych przeszły ulicami miasta w procesji. WIDEO

- Dziś wielbimy Boga za sakrament Eucharystii. Słowa Chrystusa Pana, że zostanie z nami aż do skończenia świata, mają znaczenie nie tylko symboliczne - tymi słowami księża z kościoła MBNP w Pruszczu przybliżali dzisiejszą uroczystość. - W Eucharystii obecny jest Chrystus realnie i prawdziwie wraz ze swoim Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem. Mówimy, że jest wręcz Więźniem tabernakulum. Jest to tajemnica niedostępna nawet dla umysłu anielskiego. Najpiękniejszym uczczeniem Boga jest uczestnictwo we Mszy Świętej i przyjęcie Komunii Świętej. Pamiętajmy, że Chrystus chce być obecny w naszym życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym, społecznym.