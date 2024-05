Pierwsza Komunia Święta w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu. Tak było na uroczystej mszy

Pierwsza Komunia w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim

W niedzielę 26 maja do Pierwszej Komunii Świętej w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim przystąpili trzecioklasiści należący do tej parafii. Uroczyste msze święte odbyły się o godz. 11 i 12.30. Przewodził im proboszcz ks. Stanisław Łada , który kończąc uroczystość, zaznaczył, że po raz 47 udziela I Komunii Świętej w tej parafii.

Dzieci przystępujące do Pierwszej Komunii Świętej do sakramentu przygotowywał ksiądz Jakub. Przed rozpoczęciem nabożeństwa rodzice zgodnie z tradycją pobłogosławili swoje pociechy, potem rozpoczęła się msza święta. Na zakończenie z kolei dzieci podziękowały rodzicom, osobom przygotowującym je do sakramentu oraz księdzu proboszczowi. W niedzielne popołudnie I Komunię Świętą w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego przyjmą jeszcze dzieci z niepełnosprawnością i autystyczne.