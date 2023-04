Przegląd tygodnia z 9.04.2023 w Pruszczu Gdańskim. Najważniejsze wydarzenia od 2.04 do 8.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Wielki Piątek w kościele katolickim to czas przemyśleń. Pomóc mają w tym ciemnice i Groby Pańskie, które pojawiają się w tym czasie w kościołach. Tradycyjnie parafianie parafii Najświętszego Serca Pana Jezusowego w Pszczółkach przygotowali ciemnicę i Grób Pański. Wzięli także udział w piątkowej liturgii.

W kościołach w Pruszczu Gdańskim przygotowano Groby Pańskie, przy których wierni czuwają i modlą się do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej. Przepełnione symboliką budzą ciekawość i prowokują do przemyśleń. Zobaczcie, jak wyglądają w tym roku Groby Pańskie w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pruszczu Gdańskim.

Święta to czas, w którym większość placówek medycznych jest zamknięta. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pozostają otwarte nocne i świąteczne opieki zdrowotne, z których można korzystać niezależnie od tego gdzie się mieszka. Sprawdź, gdzie je znajdziesz na Pomorzu.

W gminie Suchy Dąb podpisano umowy z wykonawcami prac inwestycyjnych. Powstanie nowa remiza strażacka z centrum kultury, a dwie placówki oświatowe przejdą termomodernizację. Łączna wartość podpisanych umów inwestycyjnych to ponad 10 mln złotych, z czego dofinansowanie z Polskiego Ładu - Program Inwestycji Strategicznych to ponad 9,5 mln złotych.

To dobra wiadomość dla mieszkańców, którym od dawna marzyła się lodówka społeczna w Straszynie. I doczekali się pierwszej gminnej jadłodzielni. Lodówka, w której można zostawiać nadmiar jedzenia, stanęła przy ul. Starogardzkiej. Jak zapowiada gmina Pruszcz Gdański kolejna jadłodzielnia pojawi się wkrótce przy świetlicy wiejskiej w Łęgowie.

W Pruszczu Gdańskim na miejskim rynku przy ulicy Krótkiej ruch w piątek (7 kwietnia) był bardzo duży. Mimo że to już ostatnie chwile na świąteczne zakupy, na miejskim targowisku handel trwa cały czas. Sprzedawcy będą także w sobotę. Ile kosztują jajka i świąteczne wypieki? Ile trzeba zapłacić za kwiaty i ozdoby? Sprawdziliśmy.

W cieniu wielkiej inwestycji na Pomorzu, jaką bez wątpienia jest budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, jest jeszcze jeden istotny problem komunikacyjny. To leżący kilkaset metrów od węzła Gdańsk Południe, mającego połączyć już niedługo trzy obwodnice - Węzeł Straszyn. Do rozmów przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z mieszkańcami miejscowości doszło dokładnie rok temu. Na jakim etapie obecnie jest koncepcja inwestycji?

To nietypowego zdarzenia doszło w tym tygodniu w Komendzie Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. Mężczyzna, który tam wszedł, roztrzaskał telefon stojący w recepcji. 28-latek niebawem odpowie przed sądem za uszkodzenie mienia. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim, we współpracy z Wydawnictwem Znak, zaprasza do udziału w akcji Rok Katarzyny Michalak. Na chętnych czeka maraton czytelniczy oraz konkurs na recenzję. Do wygrania zaś książki z autografem pisarki.