Prasówka z całego tygodnia 7.01.2024 w Pruszczu Gdańskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Poloneza czas zacząć! Pierwsi uczniowie w Gdańsku już rozpoczęli swoje imprezy studniówkowe, które oznaczają ostatni beztroski czas przed intensywnymi przygotowaniami do egzaminu dojrzałości. Tak w 2024 roku bawili się uczniowie VI LO w Gdańsku!

Zmiany w urzędzie gminy Pruszcz Gdański. W związku z decyzją o odwołaniu poprzedniego wójta, Weroniki Chmielowiec, do pełnienia tej funkcji wyznaczono wieloletniego sołtysa wsi Radunica. Michał Nowak rozpoczął już pracę w urzędzie. Na stanowisko mianowała go wojewoda pomorska, Beata Rutkiewicz.

Za darmo na OLX: stojak na gitarę, smycz do kluczy, zestaw dupereli, gorset wyszczuplający, drzewa, słoma - to tylko niektóre rzeczy, jakie Polacy chcą oddać za darmo za pośrednictwem serwisu OLX. Niektóre są naprawdę zadziwiające. Ciekawe, czy te rzeczy znajdą nowych właścicieli? Zresztą zobaczcie sami w naszej galerii zdjęć.

Oszuści nie próżnują i cały czas modyfikują metody wykorzystywane w celu wyłudzenia pieniędzy. Tak, od jednego z mieszkańców powiatu gdańskiego wyłudzili 20 tysięcy złotych. Policjanci z Pruszcza Gdańskiego przybliżają jak do tego oszustwa doszło i jak można go uniknąć.

Zamówiłeś wizytę kominiarza? Sprawdź najpierw, czy może ci wystawić elektroniczne potwierdzenie przeglądu przewodów kominowych. Tradycyjne druki odeszły do lamusa. Teraz ważny jest tylko e-protokół.

Po skargach podróżnych i naszych artykułach oraz kontroli Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, poranny pociąg Polregio relacji Elbląg - Gdynia zestawiony jest już z dwóch jednostek. Skończył się tłok i ścisk. Według marszałka głównym problemem w regionalnych przewozach jest ograniczona przepustowość odcinka linii kolejowej Tczew-Trójmiasto-Tczew, co ma wpływ na liczbę kursujących pociągów.

Od dzisiaj (3 stycznia 2024 r.) w komunikacji publicznej w Lęborku, Pucku, Władysławowie i Chojnicach można już korzystać z aplikacji mobilnej „System FALA”. Umożliwia to zakup biletu jednoprzejazdowego lub czasowego, a także zakup i automatyczne odnowienie biletu okresowego imiennego.

Zapalił się pociąg przewoźnika POLREGIO relacji Laskowice Pomorskie-Gdynia Główna. Akcję gaśniczą przeprowadzono w Pruszczu Gdańskim na stacji kolejowej. Z wagonów jeszcze przed przybyciem straży pożarnej ewakuowało się ok. 80 pasażerów.

W noc przed sylwestrem policjanci z Pruszcza Gdańskiego zostali wezwani do jednego z domów na terenie miasta, gdzie 48-letni mężczyzna, zadał rany nożem na twarzy 35-latkowi. Mężczyzna został zatrzymany i trafił na 3 miesiące do aresztu. Za ciężkie uszkodzenie ciała grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.

Świnie w różnej postaci, garnki złota, dzieci, a także cyfra 1 - to popularne symbole szczęścia, jakie możemy zobaczyć na pocztówkach sprzed lat. Kartki sylwestrowe i noworoczne minionej epoki miały niepowtarzalny urok. Zobaczcie piękną kolekcję sylwestrowych pocztówek Izoldy Wysieckiej z Juszek w gm. Kościerzyna.