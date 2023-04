Prasówka 30.04.2023 z całego tygodnia w Pruszczu Gdańskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Pruszcz Gdański, 30.04.2023. 23.04 - 29.04.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Ile dać na ślub? To pytanie nurtuje chyba każdą osobą, która wybiera się na wesele. Organizacja przyjęcia weselnego to spory wydatek dla nowożeńców, ich rodziców, ale także i dla gości. Ile powinniśmy włożyć do koperty, aby nie popełnić gafy? Czy można w kontekście wesela i ślubu mówić o gafie? Dużo zależy od stopnia pokrewieństwa między parą młodą, a uczestnikami wesela. Ile dać do koperty na ślub? Zobacz kwoty, jakie obowiązują w 2023 roku.

Majówka za pasem, a więc wiele osób zaczyna się już do niej przygotowywać. Internauci nie szczędzą sobie złośliwych, ale i zabawnych komentarzy dotyczących długiego weekendu. Oto najlepsze MEMY o majówce!