Prasówka 21.01.2024 z całego tygodnia w Pruszczu Gdańskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Za 100 dni matura! Takie słowa w styczniu słyszą wszyscy licealiści w Polsce, którzy huczną imprezą kończą ostatni czas wolny przed intensywną nauką do egzaminu dojrzałości. Nasz fotoreporter był na studniówce XV LO w Gdańsku. Zobaczcie jak się bawili!

Będzie to najmniejsza oczyszczalnia w gminie przeznaczona jednej wsi. Budowa oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej w Pawłowie w gminie Trąbki Wielkie pochłonie niemal 2,4 ml zł. Gminie udało się pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Kupno zabytkowego samochodu może być fascynującym doświadczeniem dla wielu entuzjastów motoryzacji. Jest to decyzja, która może przynieść wiele korzyści i satysfakcji. Sprawdziliśmy, jakie auta dostępne są od ręki na Pomorzu. Nie jest ich zbyt wiele. Co więcej, zabytkowe samochody nie są na każdą kieszeń. Ceny niektórych są zaskakujące! W naszej galerii zdjęć znajdziesz aktualne oferty z woj. pomorskiego, model i cenę.

Poczta Polska ma na sprzedaż nieruchomości położone w województwach nadmorskich. W ofercie są między innymi domki i działki w w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co jest do kupienia w tych regionach kraju.

Orzechy pomagają utrzymać zdrowie i kondycję, chronią przed rakiem i cukrzycą, a także stymulują prace mózgu. M.in. ze względu na te pozytywne cechy, orzechy są ważnym dodatkiem wielu diet. To też niezła przekąska o prozdrowotnych właściwościach i dużych walorach smakowych. Jednak orzechy nie zawsze są zdrowe. Kto i ich nie może spożywać? Jakie są skutki jedzenia orzechów i które są najzdrowsze? Oto co mówią specjaliści.

Lechia Gdańsk planuje się wzmocnić przed rundą rewanżową w Fortunie 1. Lidze. Na dziś jednak kadra drużyny nie uległa zmianie, a przed zespołem trudna walka o awans do PKO Ekstraklasa. Bardzo ważne będzie to, ile dadzą drużynie zawodnicy z ławki rezerwowych. Jesienią można było mieć sporo zastrzeżeń do młodych graczy, którzy mają już ekstraklasowe doświadczenie.