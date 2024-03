Przegląd prasy z tygodnia 24.03.2024. Co działo się w Pruszczu Gdańskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Zbliżają się wybory samorządowe 2024. Poznaliśmy listy osób kandydujących na wójta i kandydatów do rady gminy z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. W całej Polsce będziemy oddawać nasze głosy na swoich faworytów. Kto zawalczy o mandaty w Twoim okręgu? Tu znajdziesz pełną listę kandydatów.

Wybory samorządowe w Polsce odbędą się już niedługo. Znane są nam listy osób kandydujących do rady gminy z okręgów numer 1, 2, 3, 4 i kandydatów na wójta. Kto jest na listach wyborczych w Twoim okręgu? Poniżej znajdziesz pełną listę kandydatów.

Sprawdź, kto kandyduje w wyborach samorządowych. Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła listę kandydatów do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4 i listę kandydatów na burmistrza. Kto pojawił się na listach wyborczych w Twoim okręgu? Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Konkursy piękności są niesamowicie popularne, a kandydatki, które biorą w nich udział, muszą wyróżniać się charakterem, ale także wyglądem. Muszą być odważne, pewne siebie i uśmiechnięte, by na scenie przed jurorami oraz publicznością wypaść jak najlepiej. W naszej galerii zdjęć znajdziesz najpiękniejsze nastolatki z woj. pomorskiego, które wezmą udział w finale i powalczą o koronę najpiękniejszej nastolatki Pomorza roku 2024!

Wybory samorządowe 2024 zostaną przeprowadzone już niedługo. Zastanawiasz się, na kogo oddać głos? Tu sprawdzisz, na jakich kandydatów z okręgów 1, 2, 3, 4, 5 możesz zagłosować. Oto pełna lista osób startujących do rady powiatu.

W szkole w Starej Kiszewie doszło do pożaru w kotłowni. Konieczna okazała się ewakuacja uczniów i pracowników placówki. Jak na razie nie wiadomo, co było przyczyną zdarzenia.

Kryminalni z Pruszcza Gdańskiego zatrzymali 32-letniego mężczyznę, którego powiązali ze sprawą skradzionego podajnika zbożowego. Mundurowi odzyskali skradziony sprzęt, a zatrzymany usłyszał zarzut kradzieży. Za tego typu przestępstwo grozi do 5 lat więzienia.

Nowa linia autobusowa N56 z Gdańska do Kolbud ruszy już od piątku 5 kwietnia. Kursy realizowane będą wyłącznie w weekendy, w noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę.

Za nami pierwsze wydarzenie związane z tegoroczną edycją Miss Województwa Pomorskiego. W Hotelu SPA Faltom odbył się tegoroczny półfinał konkursu. Wyłoniono finalistki do tytułów Miss Woj. Pomorskiego oraz Miss Nastolatek Woj. Pomorskiego. Konkurs jest obecnie największym, jedynym i najbardziej prestiżowym konkursem piękności w woj. pomorskim. Prawie 90 uczestniczek walczyło o awans do finału konkursu.

Kaszubi z całego Pomorza i nie tylko mieli swoje wielkie święto. W Kolbudach w Dzień Jedności Kaszubów spotkali się miłośnicy tej kultury i regionu. Były piękne tradycyjne stroje, turnieje, koncerty, pyszne potrawy i oryginalne rękodzieło. Do tego próba bicia rekordu Polski w jednoczesnej grze na akordeonie i premiera gry Spy Guy Pomorskie. Zobaczcie, co się działo w niedzielę w Kolbudach.

Miss Wsi Pomorza to wydarzenie, które organizowano w podmiasteckiej Łodzierzy w latach 1996-2004. Cieszyła się dużą popularnością. Kandydatki prezentowały nie tylko swoją urodę i wdzięk, a także znajomość realiów wiejskiego życia. Wybory miss miały swój klimat. Zapraszamy do obejrzenia naszej fotogalerii. Zapraszamy do wspomnień.