VII Miejski Przegląd Małych Form Teatralnych w Pruszczu. Przedszkolaki wystąpiły na scenie i podbiły serca jurorów

Miejski Przegląd Małych Form Teatralnych w Pruszczu Gdański

Dzieciom bardzo się podobały występy, choć niekiedy niektórych dopadała mała trema, ale w towarzystwie swoich koleżanek i kolegów, oraz przy wsparciu swoich wychowawczyń, na scenie zapominały o tym i przenosiły się w świat, tego co miały zagrać, przekazać. - Mi się bardzo podobała nasza piosenka - mówi Lena . - A mi chyba rola moja - dodaje Ola - Grałam Afrykankę.

- Dzieci bardzo się zaangażowały, wystąpiły w rolach różnych postaci ze znanych bajek - mówi Marta Orłowska-Grzelak, wychowawczyni grupy. - Chciałyśmy przepleść taką nowoczesność z tym co dzieci znają z opowiadań swoich rodziców, jak zarówno naszych, dzięki bajkoterapii i terapii, którą prowadzimy z dziećmi na zajęciach popołudniowych w szkole.

Jurorzy przyznali, że będą mieli trudny orzech do zgryzienia.

- Wszystkie spektakle przedstawione dzisiaj są rewelacyjne. Ogromna zasługa nauczycieli, przy dekoracji, strojach, tekstach. Dzieciaki świetnie operują głosem, to słychać. Fantastycznie śpiewają. Ogromny talent dzieci. Brak tremy i stresu na scenie. Wchodzą i grają - mówi Małgorzata Czarnecka-Szafrańska. - Jak tu z tego grona za kilkanaście lat wyrośnie jakiś artysta to będzie wiadomo, gdzie te dzieci się rozwijały.

- Ogromnym plusem jest to, że spektakle rozgrywają się na profesjonalnej scenie, z widownią. To świetne doświadczenie dla dzieci, że mogą zaistnieć w takiej przestrzeni. Myślę, że to dla nich duża nobilitacja - dodaje Ewa Dziedzic-Lelątko.