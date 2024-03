W Pruszczu Gdańskim Trzecia Droga zaprezentowała kandydatów w wyborach do Rady Powiatu Gdańskiego. Oni są na listach

- Z uśmiechem, kolorowo, z pozytywnym nastawieniem jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby powiedzieć, że samorząd to sól ziemi. To samorządowcy powinni decydować o tym, jak powinno wyglądać nasze najbliższe otoczenie, jak nam mieszkańcom powiatu powinno się żyć. To oni są solą tej ziemi - mówi Magdalena Sroka, posłanka na sejm. - Dzisiaj jako Trzecia droga wspólnie Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 Szymona Hołowni, wspólnym komitetem wyborczym wstawimy listy do powiatu gdańskiego we wszystkich 5 okręgach. Z nami są ludzie, którzy z pasją angażują się w swoją zawodową drogę, ale z nami są także społecznicy, przedsiębiorcy, nauczyciele, wykładowcy. Wszyscy ci, którym zależy na tym, aby powiat gdański rozwijał się jak najlepiej.