Rolnicy z Pomorza spotkali się w Pruszczu. "Jeśli trzeba będziemy blokować S7" z transportami zboża" - mówią

- Przez ostatni tydzień sporo w ministerstwie powiedziano, my jako rolnicy, jako Pomorska Rada Rolnicza, jako Pomorska Izba Rolnicza wypowiadamy się krytycznie w stosunku do działań rządzących - mówi Andrzej Sobociński z Pomorskiej Rady Rolniczej. - Nie jesteśmy przeciwko tranzytowi zboża ukraińskiego w całości, ale patrząc przez pryzmat tego, ile mamy zboża naszych polskich rolników, mówimy kategorycznie nie tranzytowi dla portu gdańskiego i portu gdyńskiego. Niech inne kraje biorą odpowiedzialność również, Niemcy, Holandia, Francja, niech to kołowo idzie do tamtych granic, ale nie do naszych, bo my się nie rozładujemy. My w dobrych czasach, w naszych portach, my kilkaset tysięcy ton - może 400, w oknie pogodowym 500, ale nie milion ton miesięcznie, co mówią rządzący.