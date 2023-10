Przegląd tygodnia z 1.10.2023 w Pruszczu Gdańskim. Najważniejsze wydarzenia od 24.09 do 30.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przegląd tygodnia: Pruszcz Gdański, 1.10.2023. 24.09 - 30.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zakończenie lata w Pruszczu Gdańskim. Zabawy i animacje na nowym kompleksie rekreacyjnym [WIDEO] To było idealne zakończenie lata. Pogoda dopisała, atrakcji nie zabrakło. Najmłodsi mieszkańcy Pruszcza wraz z rodzicami pożegnali lato podczas zabawy i animacji na nowym kompleksie rekreacyjnym przy ul. Obrońców Pokoju i Olszewskiego. Zajrzyjcie do naszej relacji. 📢 Ile kosztuje mieszkanie, dom, działka w Trójmieście i na Pomorzu? Sprawdź ceny nieruchomości Ceny nieruchomości w Trójmieście i na Pomorzu. Sprawdź, ile zapłacisz za mieszkanie, dom, działkę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i ościennych gminach oraz największych miastach na Pomorzu. Dane pochodzą z najnowszego raportu lokalnego przygotowanego przez portal Nieruchomosci-online.pl .

📢 Grzybobranie bywa niebezpieczne. Nie chodzi tylko o zatrucia grzybami. Takie zagrożenia wymienia policja Cała grzybiarska Polska wyczekuje wysypu grzybów, by ruszyć w weekend na grzybobranie. Niestety to przyjemne zajęcie bywa niebezpieczne. Policjanci, leśnicy i sanepid apelują o rozwagę w lesie. To nie tylko zatrucia grzybami, w lesie łatwo się zgubić, a przy okazji może nas ukąsić żmija.

Tygodniowa prasówka 1.10.2023: 24.09-30.09.2023 Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Podziękowania i nagrody podczas sesji Rady Powiatu Gdańskiego za udział w konkursach Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Gdańskiego podziękowania usłyszeli ci, którzy reprezentowali powiat gdański w dwóch konkursach, gdzie powiatowe reprezentacje zdobyły I miejsca. Był to konkurs Pomorskie Święto Plonów oraz Turniej Haftu Kaszubskiego.

📢 W weekend „Polska biega” na Faktorii w Pruszczu Gdańskim. Impreza dla całej rodziny W niedzielę 1 października w Parku Kulturowym Faktoria w Pruszczu Gdańskim odbędzie się impreza biegowa „Polska biega”. Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim zaprasza dużych i małych do udziału w biegu, którego trasa liczy ok. 3 km. 📢 Coraz bliżej świetlicy w Kolniku. Gmina Pszczółki wygrała w konkursie „Nasz zabytek” Gmina Pszczółki podpisała umowę dotyczącą grantu uzyskanego w konkursie „Nasz zabytek”. Dzięki temu dawna szkoła w Kolniku ma szansę zamienić się w świetlicę, bo ma już część kwoty potrzebnej na inwestycję. 📢 Bieg drogą dobra w Bąkowie 2023. Czwarta edycja zawodów, których przesłaniem jest hasło "dobro powraca" Sportowe wydarzenie organizowane przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej zaplanowano w niedzielę, 1 października 2023 roku w Bąkowie, na terenach rekreacyjnych gminy Kolbudy. Bieg ma charakter dobroczynny, a cały dochód z imprezy przeznaczony zostanie na rehabilitację Nataniela, podopiecznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich.

📢 W Pruszczu trwają konsultacje społeczne dotyczące uchwały krajobrazowej miasta Wszyscy możemy mieć wpływ na to, jak wygląda miejsce, w którym mieszkamy. Do 12 października w Pruszczu Gdańskim trwają konsultacje społeczne dotyczące uchwały krajobrazowej. Mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą w ankiecie mogą wyrazić swoją opinię na temat urządzeń reklamowych w przestrzeni publicznej. 📢 Kandydat na senatora Andrzej Kobylarz z poparciem PiS Andrzej Kobylarz, bezpartyjny kandydat do Senatu z okręgu nr 66, który obejmuje powiaty: gdański, tczewski, starogardzki, otrzymał poparcie PiS. Ogłosił to na konferencji prasowej w Starogardzie Gdańskim poseł Kazimierz Smoliński, pełnomocnik PiS w tych trzech powiatach.

📢 Salmonella w mięsie w jednym z popularnych marketów. Sanepid wycofuje partię mięsa wołowego mielonego. Nie wolno go jeść! Uwaga! W mięsie mielonym wołowym inspektorzy sanepidu znaleźli bakterie Salmonella spp. Główny Inspektor Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne, by nie spożywać tego produktu. Partia mięsa, która trafiła do sklepów sieci Lidl, została wycofana. Mięsa nie wolno spożywać, ostrzegają inspektorzy, bo wiąże się to z ryzykiem zatrucia pokarmowego!

📢 Gala Zamknięcia Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Znamy laureatów Złotych Lwów Uroczysta gala zamknięcia 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych rozpoczyna się w sobotę 23 września o godzinie 19.00. Tuż przed tym, gdy wszystkie gwiazdy, filmowcy i goście zasiedli na widowni Teatru Muzycznego, fotoreporterzy wykonali zdjęcia wszystkim nominowanym ekipom na czerwonym dywanie. Kto uzyska najbardziej prestiżową statuetkę polskiego świata filmowego?

