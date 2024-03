Nocny autobus z Gdańska do Kolbud już od 5 kwietnia. Linią N56 pojedziesz w weekendy

Dla linii N56 wszystkie przystanki na trasie, poza przystankiem Brama Wyżynna, są na żądanie. Obowiązuje taryfa zwykła. Nowa linia N56 została wprowadzona przez ZTM w Gdańsku na wniosek Gminy Kolbudy. Linia finansowana jest z budżetu Gminy Kolbudy.

- O rozwiązanie takie od dawna zabiegali zwłaszcza młodzi mieszkańcy Kolbud i okolicznych miejscowości – mówi Andrzej Chruścicki, wójt gminy Kolbudy. – Do tej pory autobusy ZTM kursowały jedynie do Kowal i Jankowa Gdańskiego. To pierwsza linia autobusu miejskiego, która dojedzie aż do Kolbud. Mieszkańcy zyskają też dodatkową możliwość dotarcia komunikacją zbiorową do Gdańska w porze nocnej.