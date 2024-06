Nagrody w Loterii PIT rozdane. Pani Kasia wygrała hybrydowe auto, pani Paulina 5 tys. zł! WIDEO

- Jestem takim trochę freakiem ekologicznym - dodaje pani Kasia. - To, że auto jest hybrydowe, bardzo mnie cieszy, to zawsze coś dobrego w wersji micro dla środowiska. W sam raz na dojazdy do pracy i podróże do rodziny, która nie mieszka w Pruszczu.

Druga nagroda, czyli 5 tysięcy złotych, przypadła Paulinie Denysiuk, która pierwszy raz brała udział w Loterii PIT.

- Jak się zgłaszałam do loterii, nie liczyłam na wygraną. Zgłosiłam się i wyleciało mi to zupełnie z głowy aż do telefonu z urzędu. W wygraną nie wierzyłam aż do dzisiaj - mówi z uśmiechem pani Paulina. - Teraz czuję ekscytację, to się dzieje naprawdę. Połowę wygranej przeznaczę na przyjemności, a połowę sobie odłożę.