Kryminalni z Pruszcza zatrzymali 21-latka z narkotykami. To kolejny zatrzymany

Kolejny zatrzymany z narkotykami przez policjantów

Policjanci z Pruszcza Gdańskiego prowadzą poszukiwania opiekuńcze 16-letniej Oliwii Saldatk. Nastolatka 2 czerwca wyszła z miejsca zamieszkania i do tej pory nie ma z nią kontaktu.

Mężczyzna został przewieziony do policyjnego aresztu, a zabezpieczone środki psychoaktywne mundurowi przesłali do biegłego do dalszych badań. Jak informuje policja, ekspertyza specjalisty potwierdziła wynik wstępnych testów przeprowadzonych przez policjantów.