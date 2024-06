Oszustwo "na BLIK-a". 49-letnia mieszkanka powiatu gdańskiego straciła pieniądze!

- Wysyłają wiadomość o tym, że przydarzyła im się trudna sytuacja np. zgubiony portfel, skradziona torebka, brak pieniędzy na powrót do domu itp. - przybliża działanie oszustów mł. asp. Kościuk. - „Znajomy” obiecuje, że odda pieniądze jeszcze tego samego dnia albo następnego. Musimy tylko zalogować się do swojego banku i w aplikacji wygenerować kod BLIK, a następnie przesłać go „znajomemu”. To zajmuje kilka minut, a ten kod wystarczy, żeby oszust szybko wypłacił pieniądze z bankomatu.