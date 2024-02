6-latka z Kowal wezwała pomoc do nieprzytomnej mamy

6-latka z Kowal wezwała pomoc dla mamy

Zgłoszenie od operatora Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112 o tym, że w miejscowości Kowale 6-letnia dziewczynka wezwała pogotowie ratunkowe do swojej 34-letniej mamy, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim otrzymał we wtorek 13 lutego po godz. 7. Poszkodowana kobieta miała zostać odwieziona do szpitala i zaistniała konieczność zaopiekowania się dzieckiem. Na miejsce pojechali mundurowi z komisariatu w Kolbudach.