Bal seniorów w Cedrach Wielkich. Eleni porwała do zabawy blisko 350 osób Danuta Strzelecka

To był niezapomniany wieczór dla seniorów z gminy Cedry Wielkie. Blisko 350 osób bawiło się podczas balu, na którym śpiewała Eleni. To ona porwała seniorów do zabawy. Podczas wydarzenia wybrano także Króla i Królową Balu. Zajrzyjcie do naszej relacji.