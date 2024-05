Tygodniowy przegląd prasy 19.05.2024: Pruszcz Gdański, 12.05-18.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Pruszcza Gdańskiego

Gdańsk i jego przedmieścia oraz Żuławy sprzed 100 lat. Malarstwo gdańskich malarzy okresu międzywojennego można zobaczyć na wystawie w Domu Wiedemanna w Pruszczu Gdańskim. Prace pochodzą z kolekcji Andrzeja Walasa. To niepowtarzalna okazja, by w takim zestawieniu zobaczyć te dzieła, a także podziwiać dawny Gdańsk oraz Żuławy.

To wyczekiwana chwila dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszczu Gdańskim. W końcu mają nowoczesną salę gimnastyczną i dodatkowe sale dydaktyczne. Uroczyście otwarto nowo wybudowaną część szkoły. Od poniedziałku uczniowie będą z niej korzystać.

Zwierzęta potrafią poprawić humor i to natychmiastowo. Nawet jeśli tylko spoglądamy na ich zdjęcia. Maksymilian Plutowski z Kościerzyny to pasjonat fotografii. Bywa, że jego modelami są zwierzęta. Zobaczcie tą pełną uroku galerię psów, kotów i nie tylko.

Zakończył się drugi cykl warsztatów hafciarskich "Złotem i srebrem malowane" w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdańskim. Uczestniczki zajęć odebrały dyplomy, a także torebki z wykonanym przez siebie haftem. To prawdziwe dzieła sztuki!

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w 2024 roku dobiegł końca. Przystąpili do niego uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej. Arkusz CKE zostanie udostępniony przez nas w tym artykule około godziny 13.00. Proponowane odpowiedzi do zadań znajdują się pod zdjęciami. Jakie zadania pojawiły się w arkuszu? Czy było trudno? Wiemy, z jaką lekturą musieli się zmierzyć ósmoklasiści.

Policjanci komisariatu w Trąbkach Wielkich (powiat gdański) zatrzymali dwóch braci – 42 i 41-latka, którzy posiadali w mieszkaniu prawie 100 gramów amfetaminy. Mężczyźni usłyszeli zarzut usiłowania wprowadzania do obrotu narkotyków. Grozi za to do 12 lat pozbawienia wolności.

W Starej Kiszewie odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Do sakramentu przystąpiło 47 dzieci. Ten dzień był szczególny także dla ich rodzin, które wzięły udział w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Lechia Gdańsk wygrała na wyjeździe z Wisłą Kraków 4:3 w meczu Fortuny 1. Ligi. To był wyśmienity mecz w wykonaniu piłkarzy Lechii, a prawdziwy koncert na boisku dali Camilo Mena i Maksym Chłań, którzy ogrywali obrońców Wisły. Sprawdźcie jakie oceny wystawiliśmy piłkarzom Lechii Gdańsk za mecz z Wisłą Kraków.