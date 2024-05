Wystawa w Mediatece w Straszynie. To prawdziwa paleta talentów!

Jak dodaje prowadząca warsztaty, coraz więcej młodzieży bierze się za olej.

- To jest dosyć trudna technika, chociaż dla mnie jest łatwiejsza, ale dla dzieci przyzwyczajonych do akryli to trudne - mówi prezeska „Przystanku Sztuka”. - Do każdego uczestnika, czy to małego, czy starszego, podchodzę indywidualnie i widzę, kto, w jakim kierunku ma zdolności. Jestem z nich bardzo dumna, że tak piękne i różnorodne prace zaprezentowali na wystawie. Zapraszam do obejrzenia, bo warto!