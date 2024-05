Proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Pruszczu Gdańskim odchodzi. Jest już nowy kapłan

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Pruszczu Gdańskim z nowym proboszczem

- Święcenia kapłańskie ksiądz prałat Łada otrzymał 29 maja 1973 roku przez ręce arcybiskupa Kazimierza Kluza - tak przypominał drogę kapłańską księdza Łady metropolita gdański podczas ubiegłorocznej uroczystej mszy świętej. - Utalentowany, młody, pełen entuzjazmu ewangelicznego ksiądz Stanisław został skierowany do pierwszej parafii pw. Świętej Jadwigi w Nowym Porcie w Gdańsku. [...] Po pięciu latach, kiedy został zamianowany wikariuszem w tutejszej parafii Podwyższenia Krzyża . Ksiądz przybył do tej parafii i pozostał już przez 45 lat, najpierw jako wikariusz, niedługo potem jako administrator tutejszej parafii, potem jako proboszcz, mając zaledwie 7 lat kapłaństwa, został zamianowany również zastępcą tutejszego dziekana. [...]

- Tak jak w Nowym Porcie, tak i tutaj dał się szybko poznać jako gorliwy kapłan, jako ten, który troszczy się o wszystkich w sposób szczególny o chorych, cierpiących, o tych, którzy potrzebują szczególnej troski, których tutaj widzimy. Możemy powiedzieć to wielkie dzieło księdza Stanisława, który naprawdę wiele serca swojego poświecił tej właśnie formie duszpasterstwa ludzi potrzebujących, chorych, cierpiących, ale też Apostolstwu Maryjnemu czy też innym posługom duszpasterskim, organizował spotkania, wakacje, pielgrzymki, po to, żeby budować w jakiś sposób tę wspólnotę, po to, żeby budować radość i przede wszystkim, budować tutejszy kościół.

