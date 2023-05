Szlakiem elektrowni wodnych Raduni. Dla piechurów, rowerzystów i kajakarzy | ZDJĘCIA

Turystyczna przygoda rozpoczyna się w Rutkach (gmina Żukowo) i dalej przez Łapino, Kolbudy, Bielkowo, Straszyn, Prędzieszyn, Kuźnice, Juszkowo do Pruszcza Gdańskiego.

Dziewięć elektrowni wodnych na rzece Raduni

Na rzece Raduni jest aż dziewięć elektrowni wodnych. Sześć spośród nich (Łapino, Bielkowo, Straszyn, Prędzieszyn, Kuźnice, Juszkowo) tworzy unikalną kaskadę Raduni. To oznacza, że górny poziom wody jednej jest zarazem dolnym poziomem poprzedniej. Generalnie elektrownie pracują jednocześnie. Poza systemem tej kaskady są dwie elektrownie w Pruszczu Gdańskim oraz elektrownia w Rutkach.

Elektrownia w Straszynie jest najstarsza

Te elektrownie to unikalny w Polsce kompleks zabytków techniki. W większości elektrowni do dzisiaj wykorzystywane są w pracy 100-letnie urządzenia. Elektrownie w Straszynie, Bielkowie, Rutkach i Łapinie są udostępnione do zwiedzania, ale trzeba się wcześniej umówić.