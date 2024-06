Przegląd prasy z tygodnia 9.06.2024. Co działo się w Pruszczu Gdańskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Pruszcza Gdańskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.06 a 8.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ruchy transferowe w Lechii Gdańsk. Kto odejdzie, a kto przyjdzie? Rifet Kapić i Bohdan Sarnawski zostaną”?

Przegląd tygodnia: Pruszcz Gdański, 9.06.2024. 2.06 - 8.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ruchy transferowe w Lechii Gdańsk. Kto odejdzie, a kto przyjdzie? Rifet Kapić i Bohdan Sarnawski zostaną Kadra Lechii Gdańsk z pewnością się zmieni, bo drużyna ma zostać wzmocniona do rywalizacji w PKO Ekstraklasie w sezonie 2024/25. Kto na pewno odejdzie, kto może odejść z zespołu biało-zielonych, a kto dołączy do drużyny? Jakie ruchy transferowe planuje Lechia? Sprawdźcie. Ten materiał będzie edytowany w zależności od pogłosek o tym, kto może odejść i gdzie, a kto może trafić do Lechii. 📢 Nagrody w Loterii PIT rozdane. Pani Kasia wygrała hybrydowe auto, pani Paulina 5 tys. zł! WIDEO Zwycięzcy Loterii PIT w Pruszczu Gdańskim odebrali nagrody. Hybrydowe auto trafiło do pani Katarzyny, a 5 tysięcy złotych do pani Pauliny. Pruszczanki odebrały dziś swoje nagrody!

📢 Poznaj finalistki Miss Polski 2024. Do finału konkursu coraz bliżej. Piękne panie będą walczyć o koronę Która kandydatka będzie się cieszyć koroną Miss Polski 2024? Tego jeszcze nie wiadomo. Póki co, finalistki konkursu Miss Polski relaksują się przed zgrupowaniem, które rozpocznie się 10 czerwca w Małopolsce. Przed nimi wiele pracy i przygotowań, ponieważ finałowa gala zapowiada się wyjątkowo spektakularnie! Wszyscy z niecierpliwością czekają na 5 lipca, kiedy to odbędzie się długo oczekiwane wydarzenie. Jak relaksują się piękne panie? Zobacz naszą galerię zdjęć.

Tygodniowa prasówka 9.06.2024: 2.06-8.06.2024 Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Policjanci szukają 16-letniej Oliwii Saldatk z Pruszcza Gdańskiego. Z nastolatką nie ma kontaktu od 2 czerwca Policjanci z Pruszcza Gdańskiego prowadzą poszukiwania opiekuńcze 16-letniej Oliwii Saldatk. Nastolatka 2 czerwca wyszła z miejsca zamieszkania i do tej pory nie ma z nią kontaktu.

📢 Dni Pruszcza Gdańskiego 2024. W Święto Miasta koncerty, wydarzenia sportowe i kulturalne Dni Pruszcza Gdańskiego przed nami! Znamy już szczegółowy program wydarzenia oraz wydarzeń towarzyszących Świętu Miasta. Będą m.in. zawody w wyciskaniu sztangi, pokaz kulinarny bohaterów programu MasterChef, Dzika Bitwa i Półmaraton Rolkarski oraz pokaz laserowy. Do tego występy i koncerty. Na scenie zobaczymy i usłyszymy m.in. legendarny zespół IRA. Sprawdźcie, co będzie się działo w weekend 15 i 15 czerwca w Pruszczu Gdańskim. 📢 Lechia Gdańsk pojedzie co najmniej na tydzień na zgrupowanie do Gniewina. Będzie sparing z Legią Warszawa? Piłkarze Lechii Gdańsk w zdecydowanej większości przebywają na zasłużonych urlopach. Tymczasem praca trwa w klubowych gabinetach, gdzie dopinane są szczegóły okresu przygotowawczego do gry w PKO Ekstraklasie, a także rozmowy dotyczące wzmocnień. To z pewnością będzie gorący okres, a kadra zespołu ma być silniejsza.

📢 W Przywidzu samochód uderzył w drzewo. Siła zderzenia wyrwała silnik. Kierowca ranny W Przywidzu wczoraj wieczorem kierowca skasował samochód na drzewie. Prędkość pojazdu i siła kolizji była tak wielka, że wyrwała silnik, który poszybował wiele metrów dalej. Poszkodowanego kierowcę karetka odwiozła do szpitala. 📢 Maciej Urbanek, wójt gminy Pszczółki chce w Europarlamencie dbać o pomorskie samorządy i sprawy młodych Chcę być rzecznikiem pomorskich samorządów w Europarlamencie. Chcę także dbać o sprawy młodych - mówił Maciej Urbanek podczas konferencji w Pruszczu Gdańskim. Wójt gminy Pszczółki podczas spotkania powiedział, jakie byłyby jego priorytety jako europoseł oraz podpisał europejskie zobowiązanie kandydata. 📢 Pożar składowiska w Ostrowitem. Jest pierwsza kara dla właściciela firmy. To pół miliona złotych! Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku nałożył karę w wysokości pół miliona złotych na jedną z firm z powiatu gdańskiego, która m.in. zbierała odpady bez stosownego zezwolenia. To między innymi na jej terenie w miejscowości Ostrowite koło Pszczółek, w maju wybuchł pożar, z którym walczyło 14 zastępów straży pożarnej.

📢 Zobacz pokaz w strojach kąpielowych w wykonaniu finalistek konkursu Miss Woj. Pomorskiego 2024 Gala Finałowa Miss Woj. Pomorskiego 2024 dostarczyła wielu wrażeń. Nie mogło zabraknąć gorącego pokazu pięknych pań w strojach kąpielowych. Zobacz galerię zdjęć z tego wydarzenia. 📢 Wypadek w Grabinach-Zameczku. Zderzyły się dwa samochody. Dwie osoby w szpitalu Aktualizacja godz. 10.53. Jak informuje policja, droga jest już przejezdna. Wcześniej pisaliśmy: Dwa samochody zderzyły się przed godziną 8 (5.06) w miejscowości Grabiny-Zameczek w gminie Suchy Dąb. Zanim do tego doszło, kierująca jednym z nich uderzyła w drzewo. Dwie osoby poszkodowane trafiły do szpitali. Na miejscu pracuje policja. Droga na tym odcinku jest zamknięta. Policjanci apelują o wybieranie alternatywnej drogi. 📢 Rozpoczęła się rozbudowa MOPS-u w Pruszczu Gdańskim. Powstanie nowe skrzydło budynku Ruszyła rozbudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim. W nowym dwukondygnacyjnym skrzydle będzie Dom Aktywności Seniora. Zmieni się także otoczenie wokół budynku. Przybędzie nowy parking.

📢 Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku, do którego doszło w Lipuszu W Lipuszu na drodze wojewódzkiej nr 235 doszło do zderzenia trzech aut. W wyniku wypadku trzy osoby trafiły do szpitala. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia kościerska policja. 📢 Oszustwo "na BLIK-a". 49-letnia mieszkanka powiatu gdańskiego straciła pieniądze! Kolejne oszustwo "na BLIK-a". Oszuści nie próżnują i wyłudzają pieniądze, jak się da. W ostatnich dniach jedna z mieszkanek powiatu gdańskiego w wyniku oszustwa "na BLIK-a" straciła pieniądze. Policjanci mówią, jak do tego doszło i radzą, co robić, by ustrzec się oszustwa "na BLIK-a". 📢 Jeśli chętnie wypłacasz gotówkę BLIK–iem, możesz teraz przeżyć niemiłą niespodziankę. Duży bank wprowadza opłatę za BLIK. Ile wynosi? Wprowadzenie opłat prowizyjnych za transakcje bankomatowe, przy pobraniu gotówki z pomocą BLIKA–a to, jak na razie, ostatnia dotkliwa zmiana dla klientów mBanku, zapowiedziana jeszcze w styczniu tego roku. Już w kwietniu posiadacze kont w tym banku musieli zmierzyć się z podwyżkami niektórych opłat. Wprowadzenie prowizji za niektóre transakcje z użyciem popularnego BLIK–a jest jednak symboliczna.

📢 To oświadczenia majątkowe posłów za rok 2023. Ile zarobiły posłanki z powiatu gdańskiego? Oto ich majątki! Właśnie na stronach Sejmu ukazały się oświadczenia majątkowe posłów. Wśród nich także parlamentarzystek z powiatu gdańskiego. Ile zarobiły posłanki Magdalena Sroka i Magdalena Kołodziejczak? Sprawdźcie. 📢 French Open 2024. Oto najgorętsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu Wielkoszlemowy turniej tenisowy French Open 2024 rozegrany zostanie w dniach. Rywalizacja na kortach im. Rolanda Garrosa zapowiada się bardzo ciekawie. Zobacz, kogo można oglądać w akcji, oto 30 najgorętszych tenisistek, które przystąpiły do zmagań w singlu. Na Instagramie prezentują swoje wdzięki. Przejdź do galerii. 📢 Jeszcze w tym roku ma zostać podpisana umowa na remont drogi między Kościerzyną a Nową Karczmą Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku otworzył oferty w postępowaniu przetargowym na remont odcinka drogi nr 221 między Kościerzyną a Nową Karczmą i wszystko wskazuje na to, że umowa na realizację inwestycji zostanie podpisana jeszcze w tym roku. Zwłaszcza, że jest na to unijne dofinansowanie. Remontowany będzie także 12 km odcinek z Nowej Karczmy do Przywidza.

📢 Złote Gody mieszkańców Pruszcza. Świętowali 50-lecie jubileusze pożycia małżeńskiego 50-lecie pożycia małżeńskiego obchodziły trzy małżeństwa z Pruszcza Gdańskiego. Jak przystało na Złote Gody, odbyła się uroczystość w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pruszczu Gdańskim. Jubilaci otrzymali także medale za długoletnie pożycie małżeńskie 📢 Ruszyły wypłaty 800 plus. Sprawdź kiedy dostaniesz świadczenie na konto. Nowy okres świadczeniowy 2024 1 czerwca rozpoczął się kolejny roczny okres wypłaty świadczenia Rodzina 800 plus. Jeszcze przed weekendem Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił pierwszą transzę środków w wysokości ponad 500 mln złotych. Trafiła ona do rodzin, które otrzymują świadczenie wychowawcze 2 dnia każdego miesiąca.

