To oświadczenia majątkowe posłów za rok 2023. Ile zarobiły posłanki z powiatu gdańskiego? Oto ich majątki!

Posłanka Magdalena Kołodziejczak, była wójt gminy Pruszcz Gdański, z tytułu zatrudnienia zarobiła w 2023 roku ok. 342 tys. zł, z diety poselskiej ok. 6 tys. zł, z uposażenia ok. 25 tys. zł. Z tytułu najmu zarobiła 24 tys. zł. Otrzymała również ok. 85. tys. zł emerytury. Posiada Golfa 6 z 2009 roku.

