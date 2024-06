Uczniowie, laureaci konkursów nagrodzeni. Ponad 200 pruszczan z dyplomami, nagrodami, wyróżnieniami

- To chyba najprzyjemniejszy moment i dzień w roku - przywitał uczestników Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego. - Rozpoczynamy obchody Dni Pruszcza. Rozpoczynamy je tą sesją, na której będziemy dziękować, ale też będziemy mieli okazję pogratulować uczniom za naprawdę wybitne osiągnięcia w bardzo wielu dziedzinach. Niech te Dni Pruszcza będą dla wszystkich czasem dobrej zabawy. Wszystkim, szczególnie dzieciakom życzę wspaniałych wakacji i bezpiecznego powrotu we wrześniu do szkoły.