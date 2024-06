Seniorzy pokazali, co potrafią. Podczas Senioriady rywalizowali i świetnie się bawili Danuta Strzelecka

Pogoda wprawdzie za bardzo nie dopisała, za to dobry humor nie opuszczał uczestników Senioriady. Dla nich to wydarzenie to świetna okazja do małej rywalizacji i nawiązania nowych znajomości. Na zakończenie na najlepszych seniorów i seniorek czekały medale i puchary.