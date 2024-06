Czytanie na Polanie. Przedszkolaki z Pruszcza dołączyły do międzynarodowej akcji!

Czytanie na Polanie w Pruszczu Gdańskim

- Głównym celem tej inicjatywy jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, integracja społeczeństwa lokalnego oraz zachęcenie uczniów, przedszkolaków do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu - mówią koordynatorki pruszczańskiej akcji - Anita Kotwa-Kąkol, kustosz i bibliotekarka w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdańskim i Anna Beyer, młodszy bibliotekarz . - Akcja polega na zorganizowaniu imprezy czytelniczej w jednym wybranym przez placówkę dniu. My na akcję wybraliśmy dzisiejszy dzień, 18 czerwca. Zaprosiliśmy do udziału przedszkolaki z Przedszkola im. Kubusia Puchatka, Przedszkola Bursztynek i uczniów z Katolickich Szkół Niepublicznych w Pruszczu Gdańskim.

Kreatywne czytanie

Jak przyznaje nauczycielka z Katolickich Szkół Niepublicznych w Pruszczu Gdańskim, takie formy czytania zachęcają dzieci do częstszego sięgania po książki.

- Z roku na rok nasza współpraca z biblioteką w Pruszczu jest coraz bardziej intensywna - mówi Katarzyna Ciepielewska, nauczycielka w KSN w Pruszczu Gdańskim. - Bierzemy udział w różnych projektach. Wymyśliłam sobie taki projekt dla dzieci - spotkania z Teatrzykiem Kamishibai i przy pomocy koleżanek z biblioteki stworzyłyśmy to. Dzieciaki z naszej szkoły już kolejny rok biorą w tym udział. Czytały już dla niepełnosprawnych, teraz mamy okazję dla przedszkoli i oczywiście czytamy u nas w szkole m.in. podczas Dnia Praw Autorskich.

- Staram się w ten sposób propagować to czytanie - dodaje nauczycielka. - W obecnych czasach, kiedy dominują telefony, komputery, jest to bardzo ważne. Dzieci nie są chętne do czytania, więc w ten sposób próbuję je zaciekawić czytaniem. Teatrzyk jest do tego dobrą formą. Dzieci, które to prezentują, czują się docenione. Same tworzą do tego ilustracje, później skracamy trochę tekst i można już prezentować daną baśń.