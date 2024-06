Mieszkańcy świętują Dni Pruszcza. Był bajkowy przemarsz ulicami miasta i jest moc atrakcji na stadionie

Dni Pruszcza Gdańskiego 2024

Bramy Stadionu Miejskiego w pierwszy dzień Dni Pruszcza zostały otwarte dla mieszkańców miasta w piątek (15 czerwca) od godziny 13. W tym samym czasie pod urzędem miasta spotkali się chętni do kolorowego przemarszu ulicami miasta. Były wróżki, kowboje, spider mani, bat mani, księżniczki, stokrotki, planety, pajace i wiele innych postaci z bajek i filmów dla dzieci i młodzieży. Na każdą przebraną osobę czekał upominek - bilet do wesołego miasteczka. Wręczali je burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel, przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata Czarnecka-Szafrańska i senator Ryszard Świlski. Kolorowy pochód na stadion poprowadziła policyjna eskorta oraz ... trzy flamingi. Takiego przemarszu jeszcze pruszczanie nie widzieli!

Kiedy barwy korowód dotarł na stadion na Małej Scenie, nastąpiło oficjalne powitanie wszystkich uczestników przez włodarzy oraz symboliczne przekazanie klucza do miasta na ręce dzieci. Potem była zabawa, występy, animacje. Jest wiele stoisk, wesołe miasteczko. Dni Pruszcza to także okazja do zobaczenia wojskowego sprzętu. Na płycie stadionu stanęły śmigłowce 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim. Na swoje stoiska zapraszają także inne służby mundurowe. Można zobaczyć, jak wyglądają w środku wóz policyjny i wóz strażacki, posiedzieć na policyjnym motocyklu, czy zobaczyć, co potrafi dron pruszczańskiej Straży Miejskiej.