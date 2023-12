Przegląd prasy z tygodnia 10.12.2023. Co działo się w Pruszczu Gdańskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Kluczyki do nowego wozu gaśniczo-ratunkowego zostały dziś przekazane strażakom z OSP Pruszcz Gdański. W sobotę w południe odbyła się przy pruszczańskiej strażnicy uroczystość przekazania druhom nowego pojazdu, który został od razu poświęcony. Podczas wydarzenia wręczono także medale za zasługi strażakom i zasłużonym mieszkańcom.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zimowa aura sprawiła, że szybciej niż zwykle otworzono w tym roku stoki narciarskie. W powiecie gdańskim są ich dwa. Jeden już działa. To stok w Trzepowie w gminie Przywidz.

Mikołajki w Pruszczu Gdańskim zawsze przyciągają rzeszę młodych mieszkańców. Tak było i tym razem. Wydarzeniu towarzyszył koncert ze świątecznymi utworami, słodkości dla najmłodszych, gra terenowa. Do tego odpalenie światełek na miejskiej choince. Dobra zabawa trwała kilka godzin.

Piłkarskim kibicom nie brakuje pomysłów i kreatywności. Fani polskich klubów przygotowali wiele wspaniałych, również patriotycznych, ale też nie raz kontrowersyjnych opraw. Dotyczy to również fanów Lechii Gdańsk i Arki Gdynia, którzy ścigają się na pomysły. Sporo opraw robi naprawdę ogromne wrażenie. Sami zobaczcie. Zapraszamy do oglądania opraw ze stadionów piłkarskich.

Olga Boznańska to jedna z najpopularniejszych polskich malarek. Znana jest przede wszystkim z charakterystycznych portretów, które przyniosły jej sławę. Jej prace z Muzeum Narodowego w Krakowie po raz pierwszy pojawiły się w Gdańsku, gdzie będzie można oglądać je do 16 maja 2024.

Czapki futrzane damskie są ciepłe, wygodne i stylowe dlatego nie może ich zabraknąć w twojej garderobie. Sprawdzą się najgorsze mrozy i co najważniejsze będą pasować do większości outfitów. Oto przegląd najmodniejszych czapek z futerkiem w roli głównej.

Mieszkanki Pruszcza Gdańskiego mają okazję do wykonania bezpłatnej mammografii w mobilnej pracowni. Mammobus stanie przy Centrum Kultury i Sportu.

W miejscowości Łęgowo (powiat gdański) całkowicie spłonął domek letniskowy. Pożar gasiły cztery zastępy straży pożarnej. Na ten moment nie wiadomo, jak doszło do zdarzenia.

Tomasz Neugebauer, pomocnik i strzelec pierwszego gola dla Lechii Gdańsk, opowiadał po zwycięskim meczu nad Miedzią Legnica między innymi o kulisach rozgrywania stałych fragmentów gry, przebiegu meczu, o zdobytym przez siebie golu, skuteczności Biało-Zielonych i sytuacjach bramkowych Maksyma Chłania.

W poniedziałek wieczorem (4.12) policjanci z pruszczańskiej drogówki otrzymali zgłoszenie, dotyczące ujęcia kierującego po zażyciu narkotyków. Po przyjechaniu na miejsce policjanci zastali mężczyznę, który widział jak kierujący volkswagenem stwarza zagrożenie w ruchu, w związku z tym postanowił uniemożliwić mu dalszą jazdę i wezwać patrol.

Co to było za spotkanie! Do pruszczańskiej biblioteki na spotkanie z najmłodszymi czytelnikami przybył... Mikołaj.