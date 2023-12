Mikołaj odwiedził bibliotekę w Pruszczu i spotkał się z najmłodszymi Danuta Strzelecka

Do pruszczańskiej biblioteki na spotkanie z najmłodszymi zawitał Mikołaj PiMBP w Pruszczu Gd. Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Co to było za spotkanie! Do pruszczańskiej biblioteki na spotkanie z najmłodszymi czytelnikami przybył... Mikołaj.