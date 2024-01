Przegląd prasy z grudnia 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Pruszczu Gdańskim?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Pruszcza Gdańskiego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Hotel Górski w Pruszczu Gdańskim sprzedany. Kupiło go Starostwo Powiatowe. Wiemy, co tam będzie”?

Przegląd grudnia 2023 w Pruszczu Gdańskim: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Hotel Górski w Pruszczu Gdańskim sprzedany. Kupiło go Starostwo Powiatowe. Wiemy, co tam będzie Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim kupiło Hotel Górski. Umowę podpisano w piątek 29 grudnia. Jak mówi starosta, budynek już niebawem zmieni swoją funkcję i będzie się tam mieściło Powiatowe Centrum Usług Społecznych. Co w nim dokładnie będzie? Sprawdźcie. 📢 Zaginiony 18-latek odnaleziony. Policja zakończyła poszukiwania Aktualizacja: Jak informuje policja - poszukiwania 18-latka zostały zakończone.

Wcześniej pisaliśmy: Rodzina i policja poszukuje zaginionego 18-latka z gminy Pruszcz Gdański (powiat gdański). Z mężczyzną nie ma kontaktu od 26 grudnia 2023 r. 📢 Kradzież w drogerii Straszynie. Policjanci szukają tej kobiety Policjanci z Pruszcza Gdańskiego szukają sprawcy kradzieży towaru z drogerii w Straszynie i publikują wizerunek osoby, która może mieć związek ze zdarzeniem.

Prasówka styczeń Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Pruszcza Gdańskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jadłodzielnie w Pruszczu i gminie Pruszcz Gdański. Podziel się jedzeniem po świętach. Zostaw je w lodówce społecznej Masz nadmiar jedzenia po świętach? Podziel się nim. W Pruszczu Gdańskim i gminie Pruszcz Gdański dostępne są lodówki społeczne, tzw. jadłodzielnie, w których można zostawić jedzenie.

📢 Rekordowy budżet inwestycyjny w 2024 r. w gminie Pszczółki. Ponad 35 milionów złotych na inwestycje! Przyszłoroczny budżet gminy Pszczółki jest rekordowy. Ponad 35 mln złotych przeznaczone zostanie na inwestycje w gminie. Powstaną nowe gminne obiekty, jak np. szkoła w Różynach.

📢 Sylwester 2023/2024: Oto pyszne przekąski na imprezę! Szybkie i smaczne Sylwester 2023/2024 zbliża się wielkimi krokami! Jeśli planujesz spędzić go w domu z rodziną lub przyjaciółmi, ten artykuł jest dla ciebie. Oto szybkie, smaczne i proste w wykonaniu przekąski, które sprawdzą się nie tylko przy powitaniu Nowego Roku. 📢 Budżet powiatu gdańskiego na rok 2024 uchwalony. Jest w nim wiele inwestycji drogowych, ale także medycznych Radni powiatu gdańskiego na dzisiejszej sesji jednogłośnie przyjęli budżet na 2024 r. Jak mówi starosta gdański - jest on proinwestycyjny. W przyszłorocznym budżecie ujęto wiele inwestycji drogowych, oświatowych. Jeśli uda się zakupić Hotel Górski w Pruszczu Gdańskim to zostanie rozbudowane Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu, powstanie oddział ratownictwa medycznego.

📢 Jaśkowa Dolina w Gdańsku gotowa na Święta! Bożonarodzeniowa atmosfera opanowała Willę Kirsch Willa Kirsch przy Jaśkowej Dolinie w Gdańsku znana jest z tego, że co roku na różne okazje zachwyca i zadziwia dekoracjami. Nie inaczej jest w okresie świątecznym! Piękne iluminacje zdobią jej ogrodzenie. Zobaczcie sami! 📢 Marynarka w kratę damską to modowy hit od wielu lat. W tym sezonie będziemy nosić ją w stylu Agaty Kornhauser-Dudy Marynarka w kratę to ostatnio ulubiona część garderoby Agaty Kornhauser-Dudy. Założyła ją na kilka ważnych spotkań. Ten wzór to klasyka – modny od wielu lat. Obecnie przechodzi swój renesans. Dlaczego warto mieć marynarkę w kratę damską w swojej szafie? Bo pasuje do wielu stylizacji. Z powodzeniem możesz ją założyć w nadchodzące święta. 📢 Znęcał się nad partnerką. 27-latek trafił do aresztu tymczasowego. Grozi mu do 5 lat Wszczynał awantury, ubliżał, ośmieszał i groził pozbawieniem życia. 27-latek, który psychicznie i fizycznie znęcał się nad swoją partnerką złamał orzeczone środki zapobiegawcze. Teraz spędzi dwa miesiące w areszcie. Grozi mu do 5 lat.

📢 Biblioteka w Pruszczu. Najpiękniejsze ozdoby choinkowe wybrane, a laureaci nagrodzeni Rozstrzygnięto konkurs plastyczny na "Najpiękniejszą ozdobę choinkową" organizowany przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pruszczu Gdańskim. Nagrodzono i wyróżniono 16 osób. Na konkurs napłynęło wiele ciekawych prac. 📢 Kiermasz Świąteczny w Kłodawie. Dzieła rękodzielniczek, pyszne smakołyki i prezenty od Mikołaja To był prawdziwy festyn świąteczny, zorganizowany przez nowo powstałe Koło Gospodyń Wiejskich Nad Kłodawą. Stoły uginały się od dzieł rękodzielniczek. Do tego coś dla ducha - muzyczne występy i coś dla ciała - pyszne i zdrowie przekąski oraz ciasta. 📢 Ukradł telefon i portfel znajomej, ona ugodziła go nożem. Policja zatrzymała kobietę i mężczyznę To było wezwanie do domowej awantury. Jak się okazało po przybyciu policjantów na miejsce, najpierw doszło do kradzieży telefonu i portfela. Okradziona przez znajomego kobieta złapała za nóż kuchenny i ugodziła mężczyznę w szyję.

📢 To jedna z najpiękniejszych plaż na świecie. Gdzie znajduje się słynna Diamentowa Plaża? Czarny piasek, lodowe diamenty i majestatyczne krajobrazy przyciągają podróżnych z różnych zakątków globu. Diamentowa Plaża, znana również jako Breiðamerkursandur oczarowuje turystów swoim niezwykłym urokiem, zwłaszcza zimą. To jedno z najbardziej malowniczych miejsc nie tylko w Europie, ale na całym świecie. 📢 Morsy dla Gabi. Wskoczyli do lodowatej wody, by pomóc w zbiórce na operację 9-latki W pomoc w zebraniu środków na pilną operację ortopedyczną obu nóg dla 9-letniej Gabrysi z Różyn (gm. Pszczółki) włączają się morsy z Pruszcza, Straszyna, Gdańska. W niedzielę, 17 grudnia aż trzy morsujące grupy wskoczyły do lodowatej wody dla Gabi. Miłośnicy zimnych kąpieli proponują morsom z całej Polski przedświąteczne morsowanie dla Gabi w sobotę 23 grudnia.

📢 Szlachetna Paczka w Pruszczu i gminie Pruszcz z Gdański. W Weekend Cudów paczki trafiły do rodzin To był prawdziwy Weekend Cudów. Wolontariusze Szlachetnej Paczki przekazali 13 rodzinom z Pruszcza i okolicznych miejscowości paczki przygotowane przez darczyńców. Były łzy, uśmiechy szczęścia oraz niedowierzanie. 📢 Akcja "Biegaj z Aniołami". VI Bieg Anioła za nami Nieziemskie widowisko: 800 biegaczy w anielskich strojach, plaża, mnóstwo dobrej zabawy, a co najważniejsze pomoc tym najsłabszym. VI charytatywny Biegu Anioła dla podopiecznych Hospicjum Pomorze Dzieciom odbył się w sobotę 16 grudnia. 📢 Świąteczny Weekend Rodzinny w Cukrotece w Pruszczu Gdańskim. Spotkaj Mikołaja i jego elfy! Spotkania ze Świętym Mikołajem i jego elfami, koncerty, spektakle teatralne, warsztaty artystyczne czy animacje dla dzieci – to wszystko będzie się działo podczas Świątecznego Weekendu Rodzinnego, który odbędzie 16 i 17 grudnia w Cukrotece w Pruszczu Gdańskim. Sprawdź program wydarzenia i jego atrakcje!

📢 Nauczyciele z Pruszcza Gdańskiego odebrali akty nadania awansu zawodowego W czwartek 14 grudnia w Pruszczu Gdańskim wręczono nauczycielom z pruszczańskich szkół akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom mianowanym. To honorowe wyróżnienie zdobywają nauczyciele po zdaniu egzaminu potwierdzającego ich kompetencje przed komisją. 📢 Nowa droga w Złej Wsi. Prace są na ukończeniu Do świąt powinna zakończyć się modernizacja drogi na odcinku od Kłodawy do Złej Wsi. To gmina Trąbki Wielkie. Koszt prac wynosi 1,2 mln zł.

