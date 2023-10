Prasówka z całego tygodnia 22.10.2023 w Pruszczu Gdańskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Od rana 20 października trwają poszukiwania Grzegorza Borysa, 44-letniego wojskowego, który jest głównym podejrzanym o morderstwo 6-letniego dziecka. Rano informowaliśmy, że w poszukiwaniach bierze udział ok. 1000 osób. Teraz policja otoczyła całe Trójmiasto, a w powietrzu latają drony.

Pruszcz Gdański z lotu ptaka wygląda niesamowicie. Można się o tym przekonać, przeglądając zdjęcia na Instagramie. Wybraliśmy dla Was część z nich. Zobaczcie, jak wygląda miasto z lotu ptaka, ale także ziemi. Te zdjęcia także są wyjątkowe. Może znajdziecie swoje ulubione miejsca w Pruszczu.

Nieduże mieszkanie w bloku może być wyjątkowe i zachwycać już od progu. Udowodnili to projektanci, którzy stworzyli komfortową przestrzeń zaledwie na 50 metrach. Zobacz, jak modnie można urządzić dwa pokoje na wynajem. Zajrzyj do mieszkania w Gdyni z nutą orientu.

Dzięki współpracy śledczych z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim i policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji z wydziału zamiejscowego w Elblągu Zarządu w Olsztynie na rynek nie trafi znaczna ilość narkotyków. Policjanci zatrzymali na terenie powiatu gdańskiego dwóch mężczyzn, którzy na posesji mieli znaczne ilości narkotyków oraz broń z amunicją. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty wprowadzenia do obrotu środków odurzających oraz posiadania broni palnej bez zezwolenia.

Magdalena Kołodziejczak, dotychczasowa wójt gminy Pruszcz Gdański startująca w wyborach parlamentarnych została posłem do sejmu. Tym samym wygasł jej mandat wójta, podobnie jak jej zastępców. Gminą Pruszcz Gdański będzie zarządzał komisarz powołany przez premiera. Kto nim zostanie?

Dragon Ball to kreskówka, którą zna niemal każdy. Choć jej największa popularność przypadała na przełom XX i XXI wieku, wciąż jest to marka bliska sercom wielu osób. Ku uciesze fanów, zapowiedziane zostało nowe anime z kultowymi bohaterami, takim jak Son Goku, Gohan czy Vegeta. Zobacz, kiedy pojawią się nowe przygody ze świata Dragon Ball.

Za oknem jesień w pełni ale jest coś, co może poprawić humor w te szare, chłodne wieczory. Wielkimi krokami zbliża się Halloween i imprezy, na które można będzie przebrać się za swoją ulubioną postać z horroru i nie tylko! W Gdańsku odbędą się legendarne Halloweenowe wydarzenia, na których nie może Was zabraknąć.

We wtorek 17 października w Lędowie w gminie Pruszcz Gdański doszło do niebezpiecznego wypadku z udziałem motocyklisty i samochodu osobowego. Motocyklista trafił śmigłowcem LPR do szpitala. Pojazd, którym jechał znalazł się na przedniej masce auta. Są wstępne ustalenia policji.

Pręgowo w gminie Kolbudy dołączyło do programu „Katyń... ocalić od zapomnienia”. Przy miejscowym kościele, na terenie niewielkiego cmentarza, posadzono „Dąb Katyński”. Celem akcji jest przypomnienie o tragicznych dla narodu Polskiego wydarzeniach, jakie rozegrały się w 1940 roku oraz o blisko 22 tysiącach ofiar bestialskiego mordu popełnionego przez NKWD.