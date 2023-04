Prasówka tygodniowa z 23.04.2023 w Pruszczu Gdańskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Pruszcza Gdańskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.04 a 22.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Innowacyjna sala w Szkole Podstawowej nr 4 w Pruszczu. Nauka języka z najnowoczesniejszą technologią”?

Przegląd tygodnia: Pruszcz Gdański, 23.04.2023. 16.04 - 22.04.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Innowacyjna sala w Szkole Podstawowej nr 4 w Pruszczu. Nauka języka z najnowoczesniejszą technologią Wygłuszone ściany i sufit, specjalny komputer, multimedia i klimatyzacja. W Szkole Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim powstała najnowocześniejsza sala językowa na Pomorzu do nauki metodą TIK. 📢 Szybka reakcja na pobicie bezdomnego pod Galerią Bałtycką. Policja zatrzymała trójkę sprawców, w tym 16-latkę | WIDEO, ZDJĘCIA Trzy osoby zatrzymane ws. pobicia niepełnosprawnego i bezdomnego mężczyzny w Gdańsku. Szybkie działania kryminalnych z komendy miejskiej i komisariatu we Wrzeszczu doprowadziły do zatrzymania dwóch mężczyzn w wieku 21 i 22 lat oraz 16-latkę z Gdańska. Za udział w pobiciu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

📢 To oni nie płacą na własne dzieci! Alimenciarze poszukiwani przez policję. Zobacz aktualną listę osób, za którymi wystosowano list gończy! To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci. Zobacz, kogo poszukuje pomorska policja. Rozpoznajesz kogoś ze zdjęcia? Zgłoś to na adres: [email protected] lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112. Pamiętaj! Brak spełnienia obowiązku alimentacyjnego grozi karą pozbawienia wolności. Tylko na Pomorzu policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od obowiązku nałożonego na nich przez sąd.

Tygodniowa prasówka 23.04.2023: 16.04-22.04.2023 Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mieszkańcy sadzili Las Pamięci Jana Pawła II. Posadzono 1500 drzewek! Nadleśnictwo Kolbudy, gmina Trąbki Wielkie oraz gmina Przywidz wzbogacili las w Klonowie Dolnym o kilka tysięcy sadzonek jodły i dębu.

📢 11 najpiękniejszych plaż Turcji: to idealne miejsca na urlop i wakacje. Plaże przy kurortach, zakątki blisko natury, atrakcje dla dzieci Turcja ma setki cudownych plaż nad brzegami trzech mórz. Wybraliśmy dla Was 11 najpiękniejszych plaż Turcji, idealnych na urlop, wakacje lub krótki weekendowy wypad. Niektóre są idealne na relaks, inne to raje dla imprezowiczów, na jeszcze innych można się zrelaksować w ciszy i spokoju. Są też plaże z dodatkowymi atrakcjami, jak starożytne ruiny, urocze żółwiki, piękne motyle, a nawet płonący od wieków ogień spod ziemi. Zapraszamy do galerii 11 najpiękniejszych i najbardziej wyjątkowych plaż Turcji. 📢 Wypadek na przejściu dla pieszych w Pruszczu Gdańskim. 12-letnia rowerzystka trafiła do szpitala! Do wypadku z udziałem rowerzystki w Pruszczu Gdańskim doszło w czwartek, 20 kwietnia 2023 r. na ulicy Obrońców Wybrzeża. Potrącona na przejściu dla pieszych 12-latka trafiła do szpitala. Są już wstępne ustalenia policji.

📢 Rolnicy z Pomorza spotkali się w Pruszczu. "Jeśli trzeba będziemy blokować S7 z transportami zboża" - mówią Przedstawiciele rolników z Pomorza spotkali się dziś w Pruszczu Gdańskim na posiedzeniu Pomorskiej Rady Rolniczej z udziałem marszałka, by rozmawiać o bieżącej sytuacji w województwie pomorskim związanym z importem zboża i innych produktów z Ukrainy. Rolnicy mają kilka pomysłów, jak poradzić sobie z tą trudną sytuacją i zalegającym zbożem w magazynach. Nie wykluczają jednak blokady drogi S7. "Jesteśmy w bardzo krytycznej sytuacji" - mówią. 📢 Eryk i Szymon z Pruszcza Gdańskiego, którzy uratowali życie przechodnia zostali docenieni. ZDJĘCIA Eryk Potrykus i Szymon Orłowski, młodzi bohaterowie z Pruszcza Gdańskiego, o których mówi cała Polska, zostali docenieni za to, że w niedzielę 16 kwietnia jako jedyni z przechodniów zatrzymali się, aby pomóc. Pan, który stracił przytomność, leżał na chodniku w samym centrum miasta.

📢 "Pola Nadziei" po raz pierwszy w Pruszczu Gdańskim. Będzie przemarsz ulicami miasta i festyn W niedzielę, 23 kwietnia, po raz pierwszy odbędzie się finał akcji "Pola Nadziei w Pruszczu Gdańskim". Rozpocznie się przemarszem spod Urzędu Gminy w Juszkowie do Cukrowni w Pruszczu Gdańskim, gdzie odbędzie się festyn rodzinny. Dzień wcześniej, w sobotę, wolontariusze będą kwestować na rzecz podopiecznych hospicjum. 📢 Włamał się do restauracji i ukradł alkohol za tysiąc złotych. Zatrzymali go policjanci z Pruszcza Pruszczańscy kryminalni zatrzymali 41-letniego mężczyznę, który włamał się do jednej z restauracji na terenie gminy Pruszcz Gdański, skąd ukradł alkohol. Grozi mu do 10 lat więzienia. 📢 Majówka 2023. Gdzie i za ile jadą Polacy? Sprawdź ceny noclegów na majówkę nad morzem Już wkrótce majówka 2023. Większość Polaków zaplanowała już swoje wyjazdy, a portal Travelist.pl sprawdził, w które miejsca wybieramy się najchętniej. Jakie regiony kraju cieszą się największym powodzeniem, ile trzeba zapłacić za majówkowy wyjazd i czy Polacy faktycznie wyruszą na długi weekend?

📢 Uwaga kierowcy! Zmiany w organizacji ruchu na Obwodnicy Trójmiasta w dniach 18-27.04.2023 W marcu ruszyła budowa kolejnego węzła jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w ostatnich latach na Pomorzu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o utrudnieniach na trasie S6 i S7, które wystąpią w dniach 18-27.04.2023. Zmiany w organizacji ruchu są związane z budową Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. 📢 Jedenaście osób poszukiwanych zatrzymali policjanci na terenie powiatu gdańskiego Nie ma tygodnia, żeby policjanci z powiatu gdańskiego nie zatrzymali osób poszukiwanych. Tak było także w ostatnich dniach. Tym razem zatrzymano na terenie powiatu aż 11 osób!

📢 Potrącenie rowerzysty w Pruszczu Gdańskim. Ranny 48-latek trafił do szpitala Do wypadku doszło na Al. Solidarności w kierunku Rokitnicy. Rowerzysta, ranny, tafił do jednego z gdańskich szpitali. Kierowca, który staranował go na wyznaczonym przejeździe dla rowerów, był trzeźwy.

📢 Oto dodatkowe ok. 4 tys. złotych świadczeń dla Polaków. Ekstra pieniądze to rekompensata za inflację i drożyznę. Kiedy dostaniesz kasę? Coraz droższe koszty utrzymania gospodarstwa domowe, coraz wyższe ceny w sklepach, czy rachunku za media doprowadzają do pogorszenia się warunków życia wielu Polaków. Z drożyną zmagają się nie tylko w Polsce, ale także w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Holandii. Kto otrzyma dodatkowe świadczenie? Dla kogo na konto już wkrótce trafi ponad 4 tysiące złotych? 📢 Trwa zbiórka pieniędzy dla Tobiasza. Aby uratować chłopca potrzebne jest prawie 500 tysięcy złotych Mały Tobiasz cierpi na poważną wadę serca, a dokładniej na Tetratologię Fallota. Aby chłopiec mógł żyć, potrzeba jest specjalistyczna opieka medyczna. Rodzina zorganizowała zbiórkę na leczenie, które jest niezwykle kosztowne. 📢 W Pruszczu Gdańskim upamiętniono ofiary zbrodni katyńskiej z 1940 r. Złożono kwiaty, zasadzono Dęby Pamięci. ZDJĘCIA Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego uczcili ofiary zbrodni katyńskiej sprzed 83 lat. Przy asyście żołnierzy 49 Bazy Lotniczej przy pomniku Ofiar Zbrodni Katyńskiej wybrzmiał apel poległych, salwa honorowa oraz pieśń „Śpij kolego”. W parku przy Wita Stwosza zasadzono także Dęby Pamięci poświęcone zamordowanym strzałem w tył głowy przez NKWD w kwietniu 1940 roku.

📢 Bohaterska akcja ratunkowa w Pruszczu Gdańskim w wykonaniu nastolatków. Eryk i Szymon pomogli ratować życie przechodnia | ZDJĘCIA Nieoczekiwana akcja ratunkowa na ulicy w Pruszczu Gdańskim. Przejeżdżający ul. Chopina strażacy z OSP Cedry Wielkie zauważyli dwóch żywo gestykulujących nastolatków. Chłopcy usilnie próbowali zwrócić na siebie uwagę druhów, co też im się udało. Jak się okazało, nie robili tego dla żartu, bo obok nich na ulicy leżał mężczyzna.

📢 Tutaj na Pomorzu stanął najnowocześniejszy fotoradar w Polsce. Umie namierzyć 32 auta jednocześnie. Gdzie się znajduje? W Egiertowie w pow. kartuskim już stanął najnowocześniejszy w Polsce fotoradar. Może śledzić równocześnie nawet trzydzieści pojazdów. W najbliższym czasie pojawią się kolejne, również w powiecie kościerskim i człuchowskim. 📢 Znaczki pocztowe warte fortunę! Kolekcjonerzy znaczków z Pomorza sprzedają całe klasery. Tak możesz zarobić | ZDJĘCIA Zbieranie znaczków było kiedyś bardzo popularnym hobby. Dziś filatelistyka nadal jest pasją na topie. Sprawdziliśmy w serwisie OLX, jakie znaczki i kolekcje obecnie są w sprzedaży w województwie pomorskim. Ich ceny mogą zaskoczyć.

