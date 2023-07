Lipiec w Pruszczu Gdańskim: Przegląd prasy z czerwca 2023 w Pruszczu Gdańskim, najważniejsze informacje miesiąca

Na jednej ze stacji w Pruszczu Gdańskim doszło do kradzieży paliwa. Policja poszukuje sprawcy i publikuje zdjęcie mężczyzny.

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Karl Lagerfeld Choupette Fun KLHCP14XCFNRCPI do iP...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Pruszcza Gdańskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W gminie Kolbudy doszło do śmiertelnego wypadku. Doszło do niego w nocy z soboty na niedzielę w Czapielsku w gminie Kolbudy, gdzie kierujący Są wstępne ustalenia policji.

Grzeje słońce, woda przyjemnie chłodzi. Relaks na całego. Gdzie? Nad jeziorem w Otominie, gm. Kolbudy. To jednak tylko pierwsza odsłona wakacyjnego wypoczynku, bo tuż za dziką plażą znajduje się góra śmieci, choć nie ma koszy. Leśnicy, którzy zarządzają tym terenem są bezsilni. Śmieciarze rządzą.

Ma zaledwie 3 lata, a swoje dotychczasowe życie - zabawę z bratem, koleżankami - musiała zamienić na szpitalną salę i chemię. - To nie tak miało być - mówią rodzice Lilianki, która od maja tego roku zmaga się z dwoma nowotworami - białaczką limfoblastyczną i guzem Wilmsa. Walka może potrwać do dwóch lat. Ruszyła zbiórka, by pomóc rodzinie zapewnić środki na leczenie i wszystkie zmiany, które muszą wprowadzić w życiu.

Zakończenie roku szkolnego to ważna chwila dla każdego ucznia. W piątek, 23 czerwca, uczniowie klas 0-VII Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim odebrali świadectwa i rozpoczęli wakacje. Z tej okazji, wszyscy spotkali się na uroczystym apelu. Zajrzyjcie do naszej relacji.