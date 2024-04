Potrącenie rowerzysty w Straszynie. Mężczyzna trafił do szpitala

Rowerzysta został odwieziony karetką pogotowia do szpitala w Gdańsku.

Do potrącenia rowerzysty doszło 5 kwietnia przed godziną 7 rano w Straszynie (Gmina Pruszcz Gdański) na ulicy Starogardzkiej.

Apel policjantów

Policjanci po raz kolejny apelują o uwagę zarówno do kierowców samochodów, jak i do pozostałych uczestników ruchu drogowego. Szczególnie w rejonie skrzyżowań, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów należy skupić uwagę na tym, co dzieje się wokół.

- Konieczne jest zmniejszenie prędkości i uważne rozglądanie się dokoła. - mówi policjant. - Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego powinni przed wejściem czy wjechaniem na jezdnię upewnić się, że jest dla nich bezpiecznie. Każdy powinien Zachować czujność dla własnego bezpieczeństwa.

