Grudzień w Pruszczu Gdańskim: Przegląd prasy z listopada 2023 w Pruszczu Gdańskim, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Pruszcza Gdańskiego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29. Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną, córeczkami i psiakiem”?

Przegląd listopada 2023 w Pruszczu Gdańskim: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29. Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu. 📢 Zimowy krajobraz Pruszcza Gdańskiego i okolic. Zima na zdjęciach naszych czytelników! Koniec listopada zaskoczył piękną zimową aurą. Śnieg pokrył drzewa, domy, pola. Nasi Czytelnicy na naszym facebookowym fanpejdżu podzielili się swoimi zdjęciami. Do tego dorzuciliśmy też kilka naszych zdjęć. Zobaczcie, jak wygląda zimowy krajobraz w Pruszczu i okolicach.

📢 Policjanci z Pruszcza w ciągu ostatniej doby zatrzymali czterech poszukiwanych! To były pracowite dni dla policjantów z Pruszcza i podległych komisariatów. W 24 godziny zatrzymali aż cztery osoby poszukiwane, w tym mężczyznę, poszukiwanego listem gończym oraz kobietę, którą po służbie rozpoznał policjant z wydziału kryminalnego.

Prasówka grudzień Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Pruszcza Gdańskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 30 kolizji w weekend - trudne warunki na drogach w Pruszczu Gd. i powiecie gdańskim Zimowa aura, która pojawiła się w ostatnich dniach spowodowała trudne warunki na drogach. W ciągu trzech dni policjanci z Pruszcza Gdańskiego pracowali na miejscu prawie 30 kolizji drogowych, które głównie były spowodowane intensywnymi opadami śniegu, a w przypadku jednej z nich stanem nietrzeźwości u kierującej.

📢 Fani klocków Lego spotkali się w Kolbudach. To był prawdziwy zawrót głowy! Mają dużą wyobraźnię i uwielbiają budować. W niedzielę 26 listopada w Kolbudach spotkali się fani klocków Lego. Gościem specjalnym była influencerka Joanna Krysztoforska, znana jako „Ciocia od Klocków” i z telewizyjnego show Lego Masters. Do klocków zasiadły dzieci oraz dorośli. Wszyscy bawili się świetnie, a liczba kolorowych elementów przyprawiała o zawrót głowy. Wyłoniono także zwycięzców konkursu na budowę z kloców Lego! 📢 Otworzyli serca i portfele. W Kolniku grali i licytowali dla Gabrysi na operację nóg Pomagajmy, bo to sama radość! - mówią wolontariusze biorący udział w charytatywnej dyskotece dla Gabrysi, które celem jest zebranie środków na pilną operację nóg. Operacja uchroni 9-latkę przed wózkiem inwalidzkim. Wydarzenie odbyło się w domu podcieniowym w Kolniku w gminie Pszczółki w piątkowy wieczór. Fantastyczna muzyka, pyszne jedzenie, atrakcyjne licytacje, a to wszystko w jednym celu - pomóc rodzinie zebrać na operację.

📢 Od monet, po... schody prowadzące do dworku. Poszukiwacze śladów historii odnajdują to, co ukryła ziemia Choć działają dopiero od wiosny, mają na swoim koncie kilka znalezisk. Od monet z różnych epok, po... schody prowadzące do nieistniejącego już dworku. Założyciele Pruszczańskiego Stowarzyszenia Historyczno-Poszukiwawczego opowiedzieli nam o swojej pasji. O tym, jak odnajdują to, co ukryła ziemia i jak to pierwsze znaleziska wciągnęły ich poszukiwania śladów historii. 📢 Te dzieci z powiatu gdańskiego zostały zgłoszone do akcji Świąteczne Gwiazdeczki Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu gdańskiego, które biorą udział w akcji Świąteczne Gwiazdeczki. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 50 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny!

📢 Charytatywna dyskoteka andrzejkowa dla Gabrysi z Różyn. Będą zbierać na operację nóżek W piątek 24 listopada w domu podcieniowym w Kolniku w gminie Pszczółki odbędzie się charytatywna dyskoteka andrzejkowa na operację nóg 9-letniej Gabrysi. Przygotowano wiele atrakcji od dobrej zabawy po licytacje rękodzieła, kawiarenkę i wytwory lokalnych artystów. Mała mieszkanka gminy Pszczółki pilnie potrzebuje operacji! Choroba szybko niszczy jej nóżki. 📢 Stracił 240 tys. zł przez oszustwo za pośrednictwem poczty internetowej. Policjanci przestrzegają W wyniku oszustwa za pośrednictwem poczty internetowej mieszkaniec Pruszcza stracił ponad 240 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło w ostatnich dniach. Policjanci opisują jak do niego doszło i przypominają jak działają sprawcy oraz co robić, żeby nie zostać oszukanym. 📢 "Świder" wkręcony w fotografię. 30 lat pracy Przemysława Świderskiego w "Dzienniku Bałtyckim"! Od 23 listopada 1993 roku w „Dzienniku Bałtyckim” pod zdjęciami regularnie można zobaczyć jedno imię i nazwisko. Przemysław Świderski od 30 lat z morza, powietrza i lądu pokazuje codzienne Pomorze. Codzienne, ale przez jego kadry szalenie pasjonujące. Przez ostatnie 30 lat nie było osoby, ani miejsca, która dla Przemka byłaby nie do sfotografowania.

📢 Nie żyje mama Izabeli Janachowskiej. Znane są szczegóły ostatniego pożegnania Grażyny Janachowskiej. Rodzina ma prośbę Izabela Janachowska, ślubna ekspertka i prowadząca program „Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej”, za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała druzgocące wieści o najbliższej sobie osobie - własnej mamie. Pogrążona w bezgranicznym smutku gwiazda zwróciła się także z prośbą do swoich fanów. 📢 Nietrzeźwy kierowca spowodował dwa wypadki. Za każdym razem innym pojazdem Policjanci z Pruszcza Gdańskiego pojechali na miejsce nietypowej kolizji. Na miejscu zastali świadka i trzy pojazdy, z których jeden znajdował się w przydrożnym rowie.

📢 Wypadek dwóch samochodów osobowych w Łęgowie. Jedna osoba została zabrana do szpitala W poniedziałek, 20 listopada, nieopodal Pruszcza Gdańskiego w miejscowości Łęgowo doszło do wypadku dwóch pojazdów osobowych. 📢 700-lecie Czapielska. Mieszkańcy świętowali rocznicę powstania swojej miejscowości W Czapielsku w gminie Kolbudy mieszkańcy świętowali 700-lecie wsi. Z okazji jubileuszu odsłonięto pamiątkową tablicę, odbył się koncert oraz poczęstunek dla uczestników wydarzenia.

📢 Weronika Chmielowiec komisarzem gminy Pruszcz Gdański Weronika Chmielowiec będzie pełnić obowiązki wójta gminy Pruszcz Gdański do czasu wyboru przez nowo wybranego wójta. Taką decyzję podjął premier Mateusz Morawiecki. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich spotkał się dziś z nową komisarz Pruszcza Gdańskiego i wręczył jej powołanie. 📢 Harcerze Baszty z Pszczółek spotkali się z poszukiwaczami śladów historii Podczas jednej z ostatnich zbiórek harcerze Baszty mieli okazję spotkać się z członkami Pruszczańskiego Stowarzyszenia Historyczno-Poszukiwawczego Faktoria. Goście opowiedzieli o pasji i pracy, jaką wykonują oraz pokazali część znalezisk. 📢 Rurki są już niemodne! Spodnie w stylu Agaty Kornhauser-Dudy to hit. To idealny model dla pań 50 plus Agata Kornhauser-Duda i jej stylizacje są inspiracją dla wielu dojrzałych kobiet. Pierwsza dama jest elegancka i stylowa, a jej kreacje zawsze są idealnie dopasowane do figury. Świetnie maskują niedoskonałości i pokazują to co w jej sylwetce jest najlepsze. Warto podpatrzeć co nosi żona prezydenta, która nie tylko zna się na modzie, ale także jest pod bacznym okiem wielu stylistów.

📢 Mieszkanka Pruszcza Gdańskiego walczy w konkursie fotograficznym National Geographic Pruszczanka Agnieszka Wieczorek walczy o nagrodę w Wielkim Konkursie Fotograficznym National Geographic Polska w kategorii Polska nieoczywista. Jeśli wygra, jej zdjęcie pt. „Osiedle otoczone polami rzepakowymi” może znaleźć się w styczniowym wydaniu tego magazynu. Głosowanie trwa do 19 listopada 2023 r.

📢 W Pruszczu Gdańskim 200 drzew zostanie zasadzonych podczas jesiennej akcji W Pruszczu Gdańskim trwa jesienna akcja sadzenia drzew. W sumie posadzonych zostanie 200 drzew w różnych miejscach miasta, także tam, gdzie zgłaszają mieszkańcy.

Wideo szkolenie wojsko