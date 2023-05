Trzeci dzień matur. Matematykę zdawali licealiści z Pruszcza Gdańskiego [ZDJĘCIA]

- Do egzaminu według nowej matury przystąpiło 99 osób. Poza tym, 4 osoby zdawały starą maturę - powiedziała nam Iwona Zielińska, wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Pruszczu Gdańskim.

Maturzyści, z którymi rozmawialiśmy tuż przed egzaminem nie kryli, że to najtrudniejszy do zdania przedmiot. Widać było, że niektórzy absolwenci bardzo denerwowali się, a inni wręcz przeciwnie, mówiąc, że "co ma być, to będzie".

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć maturzystów z liceum w Pruszczu.