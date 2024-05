Przegląd prasy 9.05.2024 Pruszcz Gdański. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Pruszcza Gdańskiego

Lechię Gdańsk awansuje do piłkarskiej PKO Ekstraklasy i już musi budować zespół na grę w krajowej elicie. Teraz najważniejsze jest zatrzymanie tych piłkarzy, którzy ten awans wywalczyli i przedłużyć umowy z kluczowymi zawodnikami bądź ich wykupić. W kolejnej fazie przyjedzie czas na wzmocnienia zespołu transferami.

Dorota Kolak to wybitna aktorka teatralna i filmowa znana z popularnych produkcji. Tym razem mogliśmy zobaczyć ją w nieco innej roli. Przyjechała do Stawisk w gm. Kościerzyna, by spotkać się z seniorami i porozmawiać o sztuce i nie tylko.