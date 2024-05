Dzień Strażaka w Pruszczu Gdańskim. Święto strażaków z odznaczeniami i wyróżnieniami

Dzień Strażaka w Pruszczu Gdańskim

Podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka była to okazja do podziękowań dla wszystkich druhen i druhów za trud, poświęcenie i gotowość do ciężkiej służby na straży zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Zostały także wręczone odznaczenia i wyróżnienia za wzorową służbę.